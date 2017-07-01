الخوف يتملك وزراء حكومة العثماني قبل ظهور نتائج التحقيق حول مشاريع الحسيمة ﻿

كشف مصدر حكومي، أن خمسة وزراء في حكومة سعد الدين العثماني، يعيشون فترات صعبة منذ أول أمس بعد أنباء إنتشرت بشكل كبير داخل موقع التواصل الإجتماعي تفيذ ظهور النتائج الأولية من التحقيق الذي تشرف عليه

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كشف مصدر حكومي، أن خمسة وزراء في حكومة سعد الدين العثماني، يعيشون فترات صعبة منذ أول أمس بعد أنباء إنتشرت بشكل كبير داخل موقع التواصل الإجتماعي تفيذ ظهور النتائج الأولية من التحقيق الذي تشرف عليه مفتشتي الداخلية والمالية.



وحسب ذات المصدر، فخمسة وزراء تقريبا، يعقدون إجتماعات متتالية يوميا مع رؤساء المصالح والأقسام التابعين لقطاعاتهم الحكومية، بهدف تسريع وتنزيل الأوراش المتعثرة بمدينة الحسيمة، خوفا من تحميلهم مسؤولية تـأخر وثيرة إنجاز الأوراش.



ووفق ذات المصدر، فرئيس الحكومة سعد الدين العثماني دعا في إجتماع مغلق الوزراء المعفيين من العطلة الصيفية، إلى المزيد من العمل والنزول للميدان، لتفقد المشاريع والعمل على تجاوز أسباب التأخير في الإنجاز، حيث سيقوم شخصيا بترؤس وفد وزاري لزيارة جهة بني ملال خنيفرة، التي عرفت وقفات إحتجاجية مؤخرا.





