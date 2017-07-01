 سفير إماراتي يتهم قطر بالتعاون مع القاعدة وقتل جنود إماراتيين ﻿
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سفير إماراتي يتهم قطر بالتعاون مع القاعدة وقتل جنود إماراتيين | دولي

سفير إماراتي يتهم قطر بالتعاون مع القاعدة وقتل جنود إماراتيين

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سفير إماراتي يتهم قطر بالتعاون مع القاعدة وقتل جنود إماراتيين

بتاريــخ : 20 يوليوز 2017 / 14:40 سفير إماراتي يتهم قطر بالتعاون مع القاعدة وقتل جنود إماراتيين | دولي
سفير إماراتي يتهم قطر بالتعاون مع القاعدة وقتل جنود إماراتيين
في حلقة من برنامج هارد توك'' الذي يذاع على قناة ''بي بي سي'' أجرت مقدمة البرنامج حوارا مع عمر سيف غباش سفير الإمارات العربية المتحدة في موسكو، حيث أورد السفير كلاما خطيرا عن قطر، وقال إن ''تعاون قطر مع

 

شوف تيفي:

في حلقة من برنامج هارد توك" الذي يذاع على قناة "بي بي سي" أجرت مقدمة البرنامج حوارا مع عمر سيف غباش سفير الإمارات العربية المتحدة في موسكو، حيث أورد السفير كلاما خطيرا عن قطر، وقال إن "تعاون قطر مع تنظيم القاعدة الإرهابي أدى لاستشهاد جنود إماراتيين في اليمن" مؤكدا "وجود تسجيلات من الميدان تثبت ذلك، "لكنه ليس الوقت المناسب للإعلان عنها" حسب قوله.

وأضاف " قطر كانت ضمن تحالف دعم الشرعية، وتعرف معلومات قوى التحالف.

وعندما كانت القوات الإماراتية تستعد لعملية ضد القاعدة في اليمن نقل القطريون موقع القوات الإماراتية وخططها للقاعدة فوصل أربعة انتحاريين وفجروا نفسهم في القوات الإماراتية". وفي سؤال لمقدمة البرنامج، لماذا لا يتم نشر الأدلة التي تدين قطر، قال السفير الإماراتي "ليس الوقت مناسبا"، مشيرا إلى أن دول الخليج حرصت على احتفاظ قطر "بماء الوجه" حين أبقت على اتفاقات 2013 و2014 التي وقعت عليها قطر سرية، وذلك على عكس ما فعلت قطر حين سربت المطالب التي قدمت إليها عبر الوساطة الكويتية بعد تسلمها بساعات.

 

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شوف تيفي المغرب مطالب قطر سري مقدمة إمارات سفير انتحاريين

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