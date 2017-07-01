مغاربة نشطاء يشككون في إصابة لبنى أبيضار بالسرطان ولا يتعاطفون معها.. وآخرون تمنوا لها الشفاء ﻿

مباشرة بعد إعلانها عبر صفحتها بالفايسبوك عن إصابتها بمرض خبيث على مستوى الحلق، تباينت الآراء بين مصدق لتدوينة المثيرة للجدل لبنى أبيضار، وبين مشكك بها ومؤكد بأنها محاولة فاشلة منها لكسب تعاطف

"شوف تيفي"

مباشرة بعد إعلانها عبر صفحتها بالفايسبوك عن إصابتها بمرض خبيث على مستوى الحلق، تباينت الآراء بين مصدق لتدوينة المثيرة للجدل لبنى أبيضار، وبين مشكك بها ومؤكد بأنها محاولة فاشلة منها لكسب تعاطف المغاربة عقب إهانتها الأخيرة لهم في بعض تدويناتها.

وأكد بعض النشطاء في تعليقاتهم أن "أبيضار" لم تصب بأي مرض خبيث، داعين إياها بالتوقف عن نشر إشاعة "كذبة باينة" من أجل كسب تعاطف المغاربة الذين عبروا سابقا عن غضبهم واستيائهم الشديد بسبب دورها المهين للمرأة المغربية في الفيلم المثير للجدل "الزين اللي فيك" الممنوع من العرض في المغرب.

ومن جهة أخرى، تعاطف بعض أصدقاء أبيضار معها على حسابها الخاص بالفايسبوك، متمنين ىلها الشفاء العاجل.



