هام للمغاربة الحجاج بسبب مرض الكوليرا.. وزراة الصحة تحذركم ''حضيو راسكم'' ﻿

توصلت ''شوف تيفي'' ببلاغ تفيد من خلاله أن وزارة الصحة، تخبر كافة المواطنات والمواطنين المرشحين لأداء مناسك الحج هذه السنة، أن بعض الدول تعرف تفشيا لوباء الكوليرا، وقد تزامنت هذه الحالة الوبائية مع



''شوف تيفي''

توصلت ''شوف تيفي'' ببلاغ تفيد من خلاله أن وزارة الصحة، تخبر كافة المواطنات والمواطنين المرشحين لأداء مناسك الحج هذه السنة، أن بعض الدول تعرف تفشيا لوباء الكوليرا، وقد تزامنت هذه الحالة الوبائية مع اقتراب موسم الحج إلى الديار المقدسة، مع احتمال توافد بعض الحجاج المصابين بداء الكوليرا من الدول الموبوءة خلال هذا الموسم.

وأوضحت وزارة الصحة في بلاغها بأنه ورغم أن احتمال الإصابة بهذا الداء خلال موسم الحج يبقى ضئيلا جدا نظرا للإجراءات الاحترازية والفعالة المتخذة من طرف السلطات السعودية لتفادي ظهور وانتشار هذا المرض، إلا أنه، ومن باب المزيد من الحيطة والحذر، فإنها تنصح الحجاج الميامين المغاربة بالالتزام بالاهتمام بالنظافة الشخصية، مثل غسل اليدين بالماء والصابون قبل وبعد إعداد الطعام وتناوله وكذلك بعد استعمال المرحاض، واستهلاك المياه الصالحة للشرب من الأماكن المراقبة من طرف السلطات المحلية المختصة أو تناول المياه المعبأة صناعيا،وغسل الخضر والفواكه بشكل جيد قبل استهلاكها، والتخلص من الفضلات والنفايات على نحو آمن ووضعها في الأماكن المخصصة لذلك.



