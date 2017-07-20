 بالصور:حقوقيون يعلنون الحسيمة مدينة هادئة والحياة تسري في شوارعها بشكل عادي ﻿
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بالصور:حقوقيون يعلنون الحسيمة مدينة هادئة والحياة تسري في شوارعها بشكل عادي

بتاريــخ : 20 يوليوز 2017 / 14:05 بالصور:حقوقيون يعلنون الحسيمة مدينة هادئة والحياة تسري في شوارعها بشكل عادي | بوليتيك
بالصور:حقوقيون يعلنون الحسيمة مدينة هادئة والحياة تسري في شوارعها بشكل عادي
أكد عدد من الحقوقيين أن الأمور هادئة صباح اليوم الخميس في مدينة الحسيمة، حيث نقل بعضهم الأجواء التي تعيشها المدينة بعد توافدهم لمتابعة تطوارات الأمور بعد قرار وزارة الداخلية إلغاء مسيرة اليوم

شوف تيفي:

أكد عدد من الحقوقيين أن الأمور هادئة صباح اليوم الخميس في مدينة الحسيمة، حيث نقل بعضهم الأجواء التي تعيشها المدينة بعد توافدهم لمتابعة تطوارات الأمور بعد قرار وزارة الداخلية إلغاء مسيرة اليوم والتي لم تتحمل أية جهة مسؤولية تنظيمها وطلب الترخيص لها.

وأورد حقوقيون على صفحاتهم الفايسبوكية ما شاهدوه كمراقبين في شوارع الحسيمة صبيحة اليوم، وذلك بعد تحذيرات وأخبار مغلوطة تم تداولها على صفحات اجتماعية مالت إلى التهويل وتصوير الأمور على أنها ستشهد انفلاتا أمنيا، نظرا لما تحدثوا عنه من إنزال قوي للمحتجين الذين سيكونون في مواجهة مباشرة مع قوات الأمن وغيرها من المغالطات التي لم تجد تجاوبا واسعا...وأعطى المراقبون صورة لشوارع المدينة التي تعيش حركة عادية، مع فتح المحلات التجارية والمقاهي وأماكن الاصطياف وغيرها من الفضاءات مجالها للمرتادين، مما يدل على فشل مخططات التحدي التي ينهجها بعض المتعصبين لخلق مواجهات مصطنعة مع قوات الأمن في المدينة...وهذا يعني حسب متتبعين أن الحسيمة تسترجع أنفاسها لإنقاذ الموسم السياحي من الكساد.

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