بعد الأغلبية الحكومية..''البام'' يشيد بقرار منع مسيرة 20 يوليوز بالحسيمة بعد إجتماع مع ''سعد الدين العثماني'' ﻿

​بدعوة من رئيس الحكومة، و​نيابة عن الأمين العام وبتوجيه منه​،​ اجتمع، مساء يوم الأربعاء 19 يوليوز 2017، أعضاء من المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة برئيس الحكومة سعد الدين العثماني، ​من أجل

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​بدعوة من رئيس الحكومة، و​نيابة عن الأمين العام وبتوجيه منه​،​ اجتمع، مساء يوم الأربعاء 19 يوليوز 2017، أعضاء من المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة برئيس الحكومة سعد الدين العثماني، ​من أجل مناقشة التطورات بالحسيمة.



​وخلال ​الاجتماع الذي أحاط سعد الدين العثماني أعضاء المكتب السياسي بقرار منع مسيرة 20 يوليوز و​دواعي ذلك، ​و​دعا ​إ​لى تهدئة الأوضاع والعمل سويا بكل إيجابية لمعالجة كل الملفات والاستجابة للمطالب وتتبع كل المشاريع من خلال زيارات ميدانية وفق ما جاء في بلاغ الأغلبية الحكومية.



وفي ذات السياق، عبر أعضاء المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة عن تثمينهم لهذه المبادرة رغم أنها جاءت متأخرة، ​حيث كان حريا برئيس الحكومة التواصل بهذا الشأن قبل ​اتخاذ​ه​ قرار منع المسيرة ​وليس ​بعد​ه، حيث دعا أعضاء المكتب السياسي للبام الحكومة في شخص رئيسها، إلى الاسراع في تنفيذ الملف المطلبي لساكنة الحسيمة، والتفاعل الايجابي مع مطالب المحتجين والالتفات لمعاناة المعتقلين وعائلاتهم.



ووفق بلاغ ''للبام'' يدعو الحزب مختلف الأطراف الداعية إلى المسيرة إلى تجنب أي مظهر من مظاهر التصعيد حرصا على عودة الهدوء وقطع الطريق على كل من يتربص باستقرار الوطن، كما عبر أعضاء المكتب السياسي عن انخراط حزب الأصالة والمعاصرة بمسؤولية في أية دينامية وطنية تعتمد المقاربة التشاركية وتضع مصلحة الوطن والمواطنين فوق كل اعتبار، مذكرين في هذا الصدد بمختلف المبادرات التي أطلقها الحزب وبمواقفه التي عبر عنها خلال الفترة الأخيرة''.





