فيديو جد مؤلم..طفلة بمدينة فاس بوجه مكشوف تكشف تفاصيل صادمة عن تعرضها لمحاولة اغتصاب على يد ثلاثة أشخاص ﻿

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو جد مؤلم، ظهرت خلاله طفلة بوجه مكشوف وهي تكشف اعتراض ثلاثة أشخاص لها وسرقتها ومحاولة اغتصابها بمنطقة خلاء بمدينة فاس.

"شوف تيفي"

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو جد مؤلم، ظهرت خلاله طفلة بوجه مكشوف وهي تكشف اعتراض ثلاثة أشخاص لها وسرقتها ومحاولة اغتصابها بمنطقة خلاء بمدينة فاس.

وحسب ناشري الفيديو فإن الأمر يتعلق بالطفلة "فرح" البالغة من العمر 14سنة، تعرضت لمحاولة اغتصاب على يد ثلاثة أشخاص، وخلال مقاومتها تم الاعتداء عليها بالضرب، بالإضافة إلى توجيه طعنة خطيرة لها على مستوى اليد.

وعبر النشطاء في تفاعلهم مع الفيديو، عن غضبهم واستيائهم الشديد، داعين المصالح الأمنية بمدينة فاس إلى الإسراع وإيقاف المتورطين في محاولة اغتصاب براءة الطفلة وشرف والدها الذي يعاني من الإعاقة.