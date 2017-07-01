 فيديو جد مؤلم..طفلة بمدينة فاس بوجه مكشوف تكشف تفاصيل صادمة عن تعرضها لمحاولة اغتصاب على يد ثلاثة أشخاص ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

مغاربة نشطاء يشككون في إصابة لبنى أبيضار بالسرطان ولا يتعاطفون معها.. وآخرون تمنوا لها الشفاء | ثقافة و فنون

مغاربة نشطاء يشككون في إصابة لبنى أبيضار بالسرطان ولا يتعاطفون معها.. وآخرون تمنوا لها الشفاء

هام للمغاربة الحجاج بسبب مرض الكوليرا.. وزراة الصحة تحذركم حضيو راسكم | مجتمع

هام للمغاربة الحجاج بسبب مرض الكوليرا.. وزراة الصحة تحذركم ''حضيو راسكم''

بالصور:حقوقيون يعلنون الحسيمة مدينة هادئة والحياة تسري في شوارعها بشكل عادي | بوليتيك

بالصور:حقوقيون يعلنون الحسيمة مدينة هادئة والحياة تسري في شوارعها بشكل عادي

فيديو صادم لسيارة إسعاف تُقِل مريضة في حالة حرجة بجانب براميل بنزين وقريب المريضة ينفجر غضبا ! | بووز

فيديو صادم لسيارة إسعاف تُقِل مريضة في حالة حرجة بجانب براميل بنزين وقريب المريضة ينفجر غضبا !

منتزه عين السلطان في ايموزار كندر يجذب المغاربة رغم ضعف بنيات الاستقبال | بووز

منتزه عين السلطان في ايموزار كندر يجذب المغاربة رغم ضعف بنيات الاستقبال

عاجل:هذه حقيقة دخول المغنية سيليا في إضراب عن الطعام بعكاشة | بوليتيك

عاجل:هذه حقيقة دخول المغنية سيليا في إضراب عن الطعام بعكاشة

موعد الاعلان عن نتائج الدورة الاستدراكية لامتحانات الباكالوريا 2017 | مجتمع

موعد الاعلان عن نتائج الدورة الاستدراكية لامتحانات الباكالوريا 2017

بعد الأغلبية الحكومية..البام يشيد بقرار منع مسيرة 20 يوليوز بالحسيمة بعد إجتماع مع سعد الدين العثماني | بوليتيك

بعد الأغلبية الحكومية..''البام'' يشيد بقرار منع مسيرة 20 يوليوز بالحسيمة بعد إجتماع مع ''سعد الدين

فيديو جد مؤلم..طفلة بمدينة فاس بوجه مكشوف تكشف تفاصيل صادمة عن تعرضها لمحاولة اغتصاب على يد ثلاثة أشخاص | حوادث و حقوق

فيديو جد مؤلم..طفلة بمدينة فاس بوجه مكشوف تكشف تفاصيل صادمة عن تعرضها لمحاولة اغتصاب على يد ثلاثة

وضع العصا في عجلة المملكة‪!‬

فيديو جد مؤلم..طفلة بمدينة فاس بوجه مكشوف تكشف تفاصيل صادمة عن تعرضها لمحاولة اغتصاب على يد ثلاثة أشخاص

بتاريــخ : 20 يوليوز 2017 / 13:07 فيديو جد مؤلم..طفلة بمدينة فاس بوجه مكشوف تكشف تفاصيل صادمة عن تعرضها لمحاولة اغتصاب على يد ثلاثة أشخاص | حوادث و حقوق
فيديو جد مؤلم..طفلة بمدينة فاس بوجه مكشوف تكشف تفاصيل صادمة عن تعرضها لمحاولة اغتصاب على يد ثلاثة أشخاص
تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو جد مؤلم، ظهرت خلاله طفلة بوجه مكشوف وهي تكشف اعتراض ثلاثة أشخاص لها وسرقتها ومحاولة اغتصابها بمنطقة خلاء بمدينة فاس.

"شوف تيفي"

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو جد مؤلم، ظهرت خلاله طفلة بوجه مكشوف وهي تكشف اعتراض ثلاثة أشخاص لها وسرقتها ومحاولة اغتصابها بمنطقة خلاء بمدينة فاس.

وحسب ناشري الفيديو فإن الأمر يتعلق بالطفلة "فرح" البالغة من العمر 14سنة، تعرضت لمحاولة اغتصاب على يد ثلاثة أشخاص، وخلال مقاومتها تم الاعتداء عليها بالضرب، بالإضافة إلى توجيه طعنة خطيرة لها على مستوى اليد.

وعبر النشطاء في تفاعلهم مع الفيديو، عن غضبهم واستيائهم الشديد، داعين المصالح الأمنية بمدينة فاس إلى الإسراع وإيقاف المتورطين في محاولة اغتصاب براءة الطفلة وشرف والدها الذي يعاني من الإعاقة.

إعلانات
undercontent

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي فاس طفلة الاغتصاب

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

بالفيديو..شفار حصلوه في الحي الحسني بالبيضاء..شوفو شنو وقع ليه | حوادث و حقوق

بالفيديو..شفار حصلوه في الحي الحسني بالبيضاء..شوفو شنو وقع ليه

صادم.. مجرم خطير اغتصب طالبة مغربية وقتلها بطريقة جد بشعة+تفاصيل مروعة | حوادث و حقوق

صادم.. مجرم خطير اغتصب طالبة مغربية وقتلها بطريقة جد بشعة+تفاصيل مروعة

عاجل:حيث مبغاوش يعالجوه..مثلي يهدد بنشر السيدا بمدينة برشيد | حوادث و حقوق

عاجل:حيث مبغاوش يعالجوه..مثلي يهدد بنشر السيدا بمدينة برشيد

بالفيديو..شوفو كيفاش تم القبض على مجرمين بسلا | حوادث و حقوق

بالفيديو..شوفو كيفاش تم القبض على مجرمين بسلا

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

فيديو مثـــير:سعد الدين العثماني وإلياس العماري في موقف غريب في لقاء سياسي بالرباط | خارج البلاطو
منذ 9 دقائق

فيديو مثـــير:سعد الدين العثماني وإلياس العماري في موقف غريب في لقاء سياسي بالرباط

بعد الفيديو المثير..ناصر الزفزافي يوجه لساكنة الحسيمة رسالة بخصوص مسيرة 20 يوليوز من داخل سجن عكاشة..وهاشنو قال | قنوات أخرى

بعد الفيديو المثير..ناصر الزفزافي يوجه لساكنة الحسيمة رسالة بخصوص مسيرة 20 يوليوز من داخل سجن عكاشة..وهاشنو قال

بعد زينة الداودية محمد ياسين يطلق أغنية سيدي | قنوات أخرى

بعد ''زينة الداودية'' محمد ياسين يطلق أغنية ''سيدي ''

شاهد بالفيديو.. بلاغ وزارتي العدل الهولندية و المغربية حول جلسة تقرير مصير البرلماني السابق سعيد شعو | قنوات أخرى

شاهد بالفيديو.. بلاغ وزارتي العدل الهولندية و المغربية حول جلسة تقرير مصير البرلماني السابق سعيد شعو

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

مغاربة نشطاء يشككون في إصابة لبنى أبيضار بالسرطان ولا يتعاطفون معها.. وآخرون تمنوا لها الشفاء | ثقافة و فنون
منذ 5 دقائق

مغاربة نشطاء يشككون في إصابة لبنى أبيضار بالسرطان ولا يتعاطفون معها.. وآخرون تمنوا لها الشفاء

هام للمغاربة الحجاج بسبب مرض الكوليرا.. وزراة الصحة تحذركم حضيو راسكم | مجتمع

هام للمغاربة الحجاج بسبب مرض الكوليرا.. وزراة الصحة تحذركم ''حضيو راسكم''

بالصور:حقوقيون يعلنون الحسيمة مدينة هادئة والحياة تسري في شوارعها بشكل عادي | بوليتيك

بالصور:حقوقيون يعلنون الحسيمة مدينة هادئة والحياة تسري في شوارعها بشكل عادي

فيديو صادم لسيارة إسعاف تُقِل مريضة في حالة حرجة بجانب براميل بنزين وقريب المريضة ينفجر غضبا ! | بووز

فيديو صادم لسيارة إسعاف تُقِل مريضة في حالة حرجة بجانب براميل بنزين وقريب المريضة ينفجر غضبا !

﻿ ﻿
أمس 11:05 GMT

عاجل :خبر غير سار لجمهور الفنان رضى الطالياني: هاشنو وقع ليه بعد الحادثة

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.