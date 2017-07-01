هــــــــــــــــام لأصحاب الباكالوريا.. هذا هو توقيت وطريقة الكشف عن نتائج الدورة الاستدراكية ﻿

كشفت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، من خلال موقعها الرسمي على أن الإعلان عن نتائج الدورة الاستدراكية لامتحانات البكالوريا - دورة يوليوز 2017، غدا الجمعة 21

"شوف تيفي"

كشفت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، من خلال موقعها الرسمي على أن الإعلان عن نتائج الدورة الاستدراكية لامتحانات البكالوريا - دورة يوليوز 2017، غدا الجمعة 21 يوليوز 2017، سيتم عبر مصلحة Taalim.ma الخاصة بالمترشحات والمترشحين المتمدرسين في الساعة العاشرة صباحا.

وأوضحت الوزارة أن النتائج سيتم الكشف عنها كذلك وعبر موقع "ترشيحات" بالنسبة للمترشحات والمترشحين الأحرار، وعبر البوابة الرسمية للوزارة www.men.gov.ma بالنسبة لجميع المترشحات والمترشحين، وكذا بالمؤسسات التعليمية المعنية في الساعة الخامسة من مساء نفس اليوم.