 هــــــــــــــــام لأصحاب الباكالوريا.. هذا هو توقيت وطريقة الكشف عن نتائج الدورة الاستدراكية ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

مغاربة نشطاء يشككون في إصابة لبنى أبيضار بالسرطان ولا يتعاطفون معها.. وآخرون تمنوا لها الشفاء | ثقافة و فنون

مغاربة نشطاء يشككون في إصابة لبنى أبيضار بالسرطان ولا يتعاطفون معها.. وآخرون تمنوا لها الشفاء

هام للمغاربة الحجاج بسبب مرض الكوليرا.. وزراة الصحة تحذركم حضيو راسكم | مجتمع

هام للمغاربة الحجاج بسبب مرض الكوليرا.. وزراة الصحة تحذركم ''حضيو راسكم''

بالصور:حقوقيون يعلنون الحسيمة مدينة هادئة والحياة تسري في شوارعها بشكل عادي | بوليتيك

بالصور:حقوقيون يعلنون الحسيمة مدينة هادئة والحياة تسري في شوارعها بشكل عادي

فيديو صادم لسيارة إسعاف تُقِل مريضة في حالة حرجة بجانب براميل بنزين وقريب المريضة ينفجر غضبا ! | بووز

فيديو صادم لسيارة إسعاف تُقِل مريضة في حالة حرجة بجانب براميل بنزين وقريب المريضة ينفجر غضبا !

منتزه عين السلطان في ايموزار كندر يجذب المغاربة رغم ضعف بنيات الاستقبال | بووز

منتزه عين السلطان في ايموزار كندر يجذب المغاربة رغم ضعف بنيات الاستقبال

عاجل:هذه حقيقة دخول المغنية سيليا في إضراب عن الطعام بعكاشة | بوليتيك

عاجل:هذه حقيقة دخول المغنية سيليا في إضراب عن الطعام بعكاشة

موعد الاعلان عن نتائج الدورة الاستدراكية لامتحانات الباكالوريا 2017 | مجتمع

موعد الاعلان عن نتائج الدورة الاستدراكية لامتحانات الباكالوريا 2017

بعد الأغلبية الحكومية..البام يشيد بقرار منع مسيرة 20 يوليوز بالحسيمة بعد إجتماع مع سعد الدين العثماني | بوليتيك

بعد الأغلبية الحكومية..''البام'' يشيد بقرار منع مسيرة 20 يوليوز بالحسيمة بعد إجتماع مع ''سعد الدين

فيديو جد مؤلم..طفلة بمدينة فاس بوجه مكشوف تكشف تفاصيل صادمة عن تعرضها لمحاولة اغتصاب على يد ثلاثة أشخاص | حوادث و حقوق

فيديو جد مؤلم..طفلة بمدينة فاس بوجه مكشوف تكشف تفاصيل صادمة عن تعرضها لمحاولة اغتصاب على يد ثلاثة

وضع العصا في عجلة المملكة‪!‬

هــــــــــــــــام لأصحاب الباكالوريا.. هذا هو توقيت وطريقة الكشف عن نتائج الدورة الاستدراكية

بتاريــخ : 20 يوليوز 2017 / 12:54 هــــــــــــــــام لأصحاب الباكالوريا.. هذا هو توقيت وطريقة الكشف عن نتائج الدورة الاستدراكية | مجتمع
هــــــــــــــــام لأصحاب الباكالوريا.. هذا هو توقيت وطريقة الكشف عن نتائج الدورة الاستدراكية
كشفت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، من خلال موقعها الرسمي على أن الإعلان عن نتائج الدورة الاستدراكية لامتحانات البكالوريا - دورة يوليوز 2017، غدا الجمعة 21

"شوف تيفي"

كشفت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، من خلال موقعها الرسمي على أن الإعلان عن نتائج الدورة الاستدراكية لامتحانات البكالوريا - دورة يوليوز 2017، غدا الجمعة 21 يوليوز 2017، سيتم عبر مصلحة Taalim.ma الخاصة بالمترشحات والمترشحين المتمدرسين في الساعة العاشرة صباحا.

وأوضحت الوزارة أن النتائج سيتم الكشف عنها كذلك وعبر موقع "ترشيحات" بالنسبة للمترشحات والمترشحين الأحرار، وعبر البوابة الرسمية للوزارة www.men.gov.ma بالنسبة لجميع المترشحات والمترشحين، وكذا بالمؤسسات التعليمية المعنية في الساعة الخامسة من مساء نفس اليوم.

 

إعلانات
undercontent

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي الدورة الاستدراكية الباكالوريا

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

هام للمغاربة الحجاج بسبب مرض الكوليرا.. وزراة الصحة تحذركم حضيو راسكم | مجتمع

هام للمغاربة الحجاج بسبب مرض الكوليرا.. وزراة الصحة تحذركم ''حضيو راسكم''

موعد الاعلان عن نتائج الدورة الاستدراكية لامتحانات الباكالوريا 2017 | مجتمع

موعد الاعلان عن نتائج الدورة الاستدراكية لامتحانات الباكالوريا 2017

بالفيديو.. عمال بمطار محمد الخامس ينظمون وقفة احتجاجية بالبيضاء | مجتمع

بالفيديو.. عمال بمطار محمد الخامس ينظمون وقفة احتجاجية بالبيضاء

عاجـــــــــل.. هزة أرضية شمال المغرب | مجتمع

عاجـــــــــل.. هزة أرضية شمال المغرب

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

فيديو مثـــير:سعد الدين العثماني وإلياس العماري في موقف غريب في لقاء سياسي بالرباط | خارج البلاطو
منذ 8 دقائق

فيديو مثـــير:سعد الدين العثماني وإلياس العماري في موقف غريب في لقاء سياسي بالرباط

بعد الفيديو المثير..ناصر الزفزافي يوجه لساكنة الحسيمة رسالة بخصوص مسيرة 20 يوليوز من داخل سجن عكاشة..وهاشنو قال | قنوات أخرى

بعد الفيديو المثير..ناصر الزفزافي يوجه لساكنة الحسيمة رسالة بخصوص مسيرة 20 يوليوز من داخل سجن عكاشة..وهاشنو قال

بعد زينة الداودية محمد ياسين يطلق أغنية سيدي | قنوات أخرى

بعد ''زينة الداودية'' محمد ياسين يطلق أغنية ''سيدي ''

شاهد بالفيديو.. بلاغ وزارتي العدل الهولندية و المغربية حول جلسة تقرير مصير البرلماني السابق سعيد شعو | قنوات أخرى

شاهد بالفيديو.. بلاغ وزارتي العدل الهولندية و المغربية حول جلسة تقرير مصير البرلماني السابق سعيد شعو

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

مغاربة نشطاء يشككون في إصابة لبنى أبيضار بالسرطان ولا يتعاطفون معها.. وآخرون تمنوا لها الشفاء | ثقافة و فنون
منذ 5 دقائق

مغاربة نشطاء يشككون في إصابة لبنى أبيضار بالسرطان ولا يتعاطفون معها.. وآخرون تمنوا لها الشفاء

هام للمغاربة الحجاج بسبب مرض الكوليرا.. وزراة الصحة تحذركم حضيو راسكم | مجتمع

هام للمغاربة الحجاج بسبب مرض الكوليرا.. وزراة الصحة تحذركم ''حضيو راسكم''

بالصور:حقوقيون يعلنون الحسيمة مدينة هادئة والحياة تسري في شوارعها بشكل عادي | بوليتيك

بالصور:حقوقيون يعلنون الحسيمة مدينة هادئة والحياة تسري في شوارعها بشكل عادي

فيديو صادم لسيارة إسعاف تُقِل مريضة في حالة حرجة بجانب براميل بنزين وقريب المريضة ينفجر غضبا ! | بووز

فيديو صادم لسيارة إسعاف تُقِل مريضة في حالة حرجة بجانب براميل بنزين وقريب المريضة ينفجر غضبا !

﻿ ﻿
أمس 11:05 GMT

عاجل :خبر غير سار لجمهور الفنان رضى الطالياني: هاشنو وقع ليه بعد الحادثة

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.