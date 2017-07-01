هام للمغاربة..حصاد يلزم اللباس الموحد على تلاميذ التعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي خلال الدخول المدرسي المقبل ﻿

وجهت وزارة التعليم مذكرة إلى كل من مديرة ومديري الأكاديميات الجهوية للتربية التكوين، المديرات والمديرين الإقليميين ومديرات ومديري المؤسسات التعليمية، تطلب من المسؤولين المذكورين العمل على



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وجهت وزارة التعليم مذكرة إلى كل من مديرة ومديري الأكاديميات الجهوية للتربية التكوين، المديرات والمديرين الإقليميين ومديرات ومديري المؤسسات التعليمية، تطلب من المسؤولين المذكورين العمل على اعتماد اللباس المدرسي الموحد بالنسبة للمتعلمين والمتعلمات بسلكي التعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي.

المذكرة التي تحمل توقيع الكاتب العام للوزارة بتاريخ 18 يوليوز الجاري، تلزم اللباس المدرسي الموحد للتلميذات والتلاميذ بالتعليم



و سيشرف مجلس التدبير لكل مؤسسة تعليمية على تحديد مواصفات اللباس الموحد "اللون+ نوعية القماش التصميم" بما يراعي الخصوصيات المحلية و الإمكانات المادية لساكنة كل منطقة .





