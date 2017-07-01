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بالفيديو..شفار حصلوه في الحي الحسني بالبيضاء..شوفو شنو وقع ليه

بتاريــخ : 20 يوليوز 2017 / 12:36 بالفيديو..شفار حصلوه في الحي الحسني بالبيضاء..شوفو شنو وقع ليه | حوادث و حقوق
بالفيديو..شفار حصلوه في الحي الحسني بالبيضاء..شوفو شنو وقع ليه
تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يظهر لحظة تمكن مجموعة من المواطنين من إيقاف لص اعترض سبيل المارة تحت التهديد بالسلاح الأبيض.

"شوف تيفي"

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يظهر لحظة تمكن مجموعة من المواطنين من إيقاف لص اعترض سبيل المارة تحت التهديد بالسلاح الأبيض.

وحسب ناشري الفيديو فإن اللص، وجد نفسه محاصرا من طرف مجموعة من المواطنين بمنطقة جنان اللوز بالحي الحسني بالبيضاء، ما جعله يقوم بالتخلي عن السلاح الأبيض، ليقوم المواطنون بعد ذلك بإحكام السيطرة عليه من خلال "ربط" قدميه ويديه بواسطة حبل قبل تسليمه للمصالح الأمنية.

تجدر الإشارة إلى أن منطقة "جنان اللوز" تعتبر من النقاط السوداء بالحي الحسني، نظرا لوجود العشرات من الخارجين عن القانون بها بالإضافة إلى وقوع العشرات من الجرائم الخطيرة بها والتي راح ضحيتها أطفال وشبان في عمر الزهور.

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‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف يتفي جنان اللوز الحي الحسني

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