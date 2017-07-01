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البوليساريو تؤكد إختطاف 19 مغربيا بتهمة التهريب

بتاريــخ : 20 يوليوز 2017 / 12:26 البوليساريو تؤكد إختطاف 19 مغربيا بتهمة التهريب | بوليتيك
البوليساريو تؤكد إختطاف 19 مغربيا بتهمة التهريب
أعلنت جبهة البوليساريو، يوم أمس الأربعاء بشكل رسمي، أنها أوقفت 19 مهرب مخدرات مغربي يوم الأحد الماضي ينحدر غالبيتهم من جهة كلميم واد نون.

شوف تيفي

أعلنت جبهة البوليساريو، يوم أمس الأربعاء بشكل رسمي، أنها أوقفت 19 مهرب مخدرات مغربي يوم الأحد الماضي ينحدر غالبيتهم من جهة كلميم واد نون.

وقال محمد خداد، القيادي في الجبهة الإنفصالية لوكالة فرنس برس أن جنود الجبهة اوقفوا مساء 16 يوليوز "19 مهرب مخدرات مغربيا اجتازوا الحائط" الذي بناه المغرب والفاصل بين الصحراء المغربية والمنطقة العازلة على الحدود الشرقية بين المغرب وشرق الجزائر.

وحسب مصادر مطلعة فالمختطفون، ينتمون إلى مدن كلميم وأسا الزاك وطانطان وتغجيجت، حيث ثم إعتقالهم يوم الأحد الماضي على متن سيارة من نوع "بيكوب" بمنطقة "أغوشال البيض".


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