صادم.. مجرم خطير اغتصب طالبة مغربية وقتلها بطريقة جد بشعة+تفاصيل مروعة ﻿

اهتزت ألمانيا، أخيرا على وقع جريمة قتل بشعة، راحت ضحيتها طالبة مغربية في عمر الزهور، عُثر عليها جثة هامدة داخل شقة بمدينة دوسلدورف الألمانية.

"شوف تيفي"

اهتزت ألمانيا، أخيرا على وقع جريمة قتل بشعة، راحت ضحيتها طالبة مغربية في عمر الزهور، عُثر عليها جثة هامدة داخل شقة بمدينة دوسلدورف الألمانية.

وحسب موقع ".rp-online.de" الألماني فقد تمكنت الشرطة الألمانية خلال الأسبوع الجاري من إيقاف قاتل المغربية المسماة "ياسمينة.ت" البالغة من العمر قيد حياتها 19 سنة.

وأوضح الموقع الألماني في كشفه عن تفاصيل الجريمة أن تحقيقات الشرطة بخصوص الجريمة، بينت تورط ألماني يبلغ من العمر 35 عاماً، يقطن جنوب مدينة دوسلدورف، اغتصب وقتل الطالبة المغربية شهر يونيو الماضي، موضحا أن المعني بالأمر اعترف بقتله للضحية بخنقها بواسطة سلك، إلا أن تشريح جثمانها أكد أن سبب الوفاة كان هو الموت اختناقا نتيجة إغراقها في مياه حوض الحمام.

وأشار ذات الموقع أن القاتل، الذي يعمل سمكرياً "بلومبي"، قال إنه كان مع زملاء له يقوم بتصليحات داخل شقة الضحية، وبعد مغادرته قرر العودة إليها بسبب إعجابه الكبير بها ولعلمه بأنها تعيش وحيدة، حيث أقدم على دفعها بعد أن فتحت له الباب ثم أجبرها على خلع ملابسها واغتصبها على سرير نومها، ثم عمد إلى خنقها بواسطة سلك كهربائي قبل أن يقتلها داخل حوض الحمام، ثم سرق بعض الأشياء الثمينة التي كانت داخل الشقة.



وأكد الموقع الألماني أن أسرة الطالبة المغربية وبسبب انقطاع أخبارها، اضطروا إلى إبلاغ الشرطة التي داهمت الشقة، وعثرت عليها جثة هامدة.



