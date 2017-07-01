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فيديو جد خطير..أمير سعودي هاز فردي سلخ الناس وسط الشارع

بتاريــخ : 20 يوليوز 2017 / 10:13 فيديو جد خطير..أمير سعودي هاز فردي سلخ الناس وسط الشارع | دولي
فيديو جد خطير..أمير سعودي هاز فردي سلخ الناس وسط الشارع
تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يظهر لحظة قيام الأمير السعودي ''سعود بن عبد العزيز بن مساعد آل سعود'' بالاعتداء على مواطنين وهو يحمل سلاحا ناريا، رفقة شابين كانوا جميعا

"شوف تيفي"

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يظهر لحظة قيام الأمير السعودي "سعود بن عبد العزيز بن مساعد آل سعود" بالاعتداء على مواطنين وهو يحمل سلاحا ناريا، رفقة شابين كانوا جميعا في حالة غير طبيعية.

ونشرت وسائل إعلام سعودية يومه الخميس مقطع الفيديو الذي ظهر خلاله الأمير وهو يحمل السلاح الناري، بالإضافة إلى صور للمواطن السعودي المدعو "جمال سنان" الذي كشف على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تعرضه للاعتداء على يد الأمير السعودي المذكور ، وذلك من خلال مقطع فيديو وتغريدة كتب فيها إلى جانب صوره التي توثق تعرضه للضرب "أنا صاحب الفيديوالذي في السيارة صحيح أمير تعدي عليا ضربنا تحت تهديد السلاح أناشد ولي العهد محمد بن سلمان ينصف للي منه".


تجدر الإشارة إلى أن شرطة الرياض، قامت صباح يومه الخميس، باعتقال الأمير السعودي المذكور، وذلك بأمر من العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز.

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‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي السلاح الناري شرطة الرياض الأمير السعودي

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