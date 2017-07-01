عاجل وبالفيديو والصورة..بأمر من الملك السعودي: إعتقال أمير سعودي والسبب لا يصدق ﻿

أمر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، يومه الخميس، بالقبض الفوري على الأمير سعود بن عبدالعزيز بن مساعد آل سعود، وإيداعه السجن هو وجميع الذين ظهروا معه في المقاطع التي انتشرت على الشبكات

''شوف تيفي''

أمر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، يومه الخميس، بالقبض الفوري على الأمير سعود بن عبدالعزيز بن مساعد آل سعود، وإيداعه السجن هو وجميع الذين ظهروا معه في المقاطع التي انتشرت على الشبكات الاجتماعية والتي ظهر فيها الأمير وهو يعتدي على مواطنين سعوديين من بينهم نساء، وذلك حسب ما كشفت عنه وسائل إعلام سعودية.

وحسب صحيفة ''سبق'' السعودية فقد أمر الملك سلمان بالتحقيق مع ''كل من ظهر في المقاطع ''المشينة'' وما فيها من تجاوزات وانتهاكات تستوجب العقوبة المغلظة، وسماع شهادات المتضررين والمعتدى عليهم، لإنصافهم وحفظ حقوقهم''، مشددا على عدم الإفراج عن أي فرد منهم حتى يصدر بحقهم الحكم الشرعي، ردعًا لأي تجاوز أو انتهاك من أي شخص مهما كانت صفته أو وضعه أو مكانته.



وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، مقطع فيديو يوثق لعملية اعتقال الأمير السعودي الشاب، سعود بن عبدالعزيز بن مساعد آل سعود، من طرف شرطة الرياض.