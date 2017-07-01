بالفيديو..شوفو كيفاش تم القبض على مجرمين بسلا ﻿

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يظهر لحظة تمكن رجال الشرطة في عمليتين متفرقتين من إيقاف لصوص وخارجين عن القانون تم ضبطهم متلبسين بتنفيذ عمليات إجرامية.

''شوف تيفي''

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يظهر لحظة تمكن رجال الشرطة في عمليتين متفرقتين من إيقاف لصوص وخارجين عن القانون تم ضبطهم متلبسين بتنفيذ عمليات إجرامية.

وحسب ناشري هذا الفيديو فإن المقطع الأول من الفيديو تم تصويره من منطقة الغرابلية بسلا، حيث اعترض مجرم سبيل فتاة بواسطة السلاح الأبيض محاولاً تجريدها من هاتفها النقال، قبل أن يسقط بين يدي موhطنين، قاموا بتسليمه للمصالح الأمنية.

أما الجزء الثاني والأخير فقد جرت فصوله أمام ''ماكدونالدز- سلا''، حيث تمكنت فرقة الصقور من إيقاف شاب تم ضبطه متلبسا بتحطيم زجاج حافلة قادمة من العاصمة الرباط.