فيديو يشعل الفايسبوك: فتاة من أصول مغربية جزائرية في فرنسا طلع ليها الدم ''وحلو الحدود اعباد الله'' ﻿

نشرت إحدى الصفحات الفايسبوكية الجزائرية يومه الأربعاء، مقطع فيديو جديد، ظهرت خلاله فتاة قيل إنها من أصول مغربية جزائرية، وهي تعبر عن استنكارها الشديد لغلق الحدود بين المغرب والجزائر.

''شوف تيفي''

نشرت إحدى الصفحات الفايسبوكية الجزائرية يومه الأربعاء، مقطع فيديو جديد، ظهرت خلاله فتاة قيل إنها من أصول مغربية جزائرية، وهي تعبر عن استنكارها الشديد لغلق الحدود بين المغرب والجزائر.

وقامت هذه الفتاة بتصوير الفيديو وهي تقف على الحدود الفاصلة بين فرنسا وألمانيا، موضحة أنها تتحرك بحرية كبيرة بين حدود البلدين الأوروبيين نظرا لغياب جدران مسيجة، وهو الأمر الذي يستحيل القيام به في الحدود الفاصلة بين الدولتين الشقيقتين المغرب والجزائر.

وتفاعل النشطاء المغاربة والجزائريون بكثافة مع هذا الفيديو الذي تم وصفه بالرائع، مؤكدين أن كلمات الفتاة جد مؤثرة وتعبر عن الرغبة الجامحة للشعبين المغربي والجزائري في إزلة الحدود الفاصلة والتعاون في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.