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بالصورة..بعد عرض حالته على شوف تيفي : متشرد بالبيضاء يحصل على فرصة للحياة

بتاريــخ : 20 يوليوز 2017 / 02:15 بالصورة..بعد عرض حالته على شوف تيفي : متشرد بالبيضاء يحصل على فرصة للحياة | مجتمع
بالصورة..بعد عرض حالته على شوف تيفي : متشرد بالبيضاء يحصل على فرصة للحياة
بعد أيام قليلة من عرض حالته عبر قناة ''شوف تيفي '' من خلال مادة إخبارية تكشف حالته المأساوية، حصل متشرد ''بوركون'' بالبيضاء على فرصة جديدة للحياة عقب استجابة أصحاب القلوب الرحيمة .

''شوف تيفي ''

بعد أيام قليلة من عرض حالته عبر قناة ''شوف تيفي '' من خلال مادة إخبارية تكشف حالته المأساوية، حصل متشرد ''بوركون'' بالبيضاء على فرصة جديدة للحياة عقب استجابة أصحاب القلوب الرحيمة .

وحسب ما توصلت به ''شوف تيفي '' فإن الشاب الذي يعاني من مرض ''الرعاش''، حصل على المساعدة الطبية اللازمة، بالإضافة إلى حصوله على عربة خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة حتى يتمكن من التنقل.

وكانت قناة ''شوف تيفي '' قد نشرت مقطع فيديو جد صادم لهذا المتشرد الذي ظهر به عاريا بعد أن تم طرده من مستشفى مولاي يوسف بالبيضاء بالرغم من حاجته للتطبيب.



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المغرب شوف تيفي بوركون متشرد

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