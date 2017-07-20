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بالصور..تقرير مثير ونتائجه صادمة: شوفو رتبة المغاربة من حيث تلقي الاتصالات المزعجة

بتاريــخ : 20 يوليوز 2017 / 02:04 بالصور..تقرير مثير ونتائجه صادمة: شوفو رتبة المغاربة من حيث تلقي الاتصالات المزعجة | مجتمع
بالصور..تقرير مثير ونتائجه صادمة: شوفو رتبة المغاربة من حيث تلقي الاتصالات المزعجة
أصدر تطبيق ''ترو كالر'' الخاص بالهواتف الذكية، خلال شهر يوليوز الجاري على موقعه الالكتروني، تقريره الجديد، والذي كشف أن المغرب يحتل المرتبة 19 عالميا، في تلقي المستخدمين للمكالمات المزعجة سنة 2017.

''شوف تيفي''

 أصدر تطبيق ''ترو كالر'' الخاص بالهواتف الذكية، خلال شهر يوليوز الجاري على موقعه الالكتروني، تقريره الجديد، والذي كشف أن المغرب يحتل المرتبة 19 عالميا، في تلقي المستخدمين للمكالمات المزعجة سنة 2017.


وأكد هذا التقرير المثير إلى أن مستخدمي التطبيق المذكور في المغرب يتلقون ما يصل لحوالي 7.7 مليون مكالمة مزعجة، والتي تكون عبارة عن إعلانات تجارية أو عروض مجهولة هدفها النصب والاحتيال على هؤلاء المستخدمين.

وأشار التقرير كذلك أن الهند تحتل المرتبة الأولى من حيث عدد من المكالمات المزعجة، والتي وصلت إلى 22.6 مليون مكالمة شهريا، متقدمة على الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الثانية بمعدل شهري من المكالمات المزعجة وصل إلى 20.7 مكالمات، بالتساوي مع دولة البرازيل.

 

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