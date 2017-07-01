 شيعة المغرب يخرجون للشارع طلبا للحرية الدينية ﻿
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شيعة المغرب يخرجون للشارع طلبا للحرية الدينية

بتاريــخ : 20 يوليوز 2017 / 01:58 شيعة المغرب يخرجون للشارع طلبا للحرية الدينية | بوليتيك
شيعة المغرب يخرجون للشارع طلبا للحرية الدينية
دعا ناشط شيعي مغربي '' كل المؤمنين بمبادئ الخط الرسالي والمتعاطفين مع جمعية “رساليون تقدميون” إلى المطالبة الصريحة بذلك.

شوف تيفي

دعا ناشط شيعي مغربي '' كل المؤمنين بمبادئ الخط الرسالي والمتعاطفين مع جمعية “رساليون تقدميون” إلى المطالبة الصريحة بذلك.

واستغرب الناشط الشيعي ''عصام الحسني'' استغراق بعض من وصفهم بالمحسوبين على شيعة المغرب، وكذا بعض الحقوقيين، في حراك الريف، متجاهلين قضية المعتقل عبد الرحمن الشكراني بتهم الاختلاس.

وحسب يومية المساء، فقد كشف مصدر شيعي مغربي وجود دعوة إلى تعليق العمل بما وصفه بالتصور المرحلي والتحول من موقع الدفاع عن حرية المعتقد إلى موقع المطالبة الصريحة بالحرية الدينية للشيعة المغاربة، بسبب ما قال إنه تضييق على الشيعة المغاربة من قبل السلطات وسجن رئيس جمعية محسوبة على الشيعة.


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