عاجل:استدعاء ترامب ومدير حملته السابق لجلسة استماع بمجلس الشيوخ ﻿

اعلنت لجنة الشؤون القضائية في مجلس الشيوخ الأميركي، ليلة الأربعاء-الخميس، أن الابن البكر للرئيس دونالد ترامب والمدير السابق لحملته الانتخابية سيدليان بافادتيهما أمامها خلال جلسة استماع ستعقد

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اعلنت لجنة الشؤون القضائية في مجلس الشيوخ الأميركي، ليلة الأربعاء-الخميس، أن الابن البكر للرئيس دونالد ترامب والمدير السابق لحملته الانتخابية سيدليان بافادتيهما أمامها خلال جلسة استماع ستعقد الأسبوع المقبل، في خطوة قد تشكل منعطفا في التحقيق الجاري حول علاقة ترامب بروسيا.

وقالت اللجنة أن دونالد ترامب الابن وبول مانافورت استدعيا للمثول أمامها اليوم الاربعاء .

ويأتي استدعاء دونالد ترامب الابن وبول مانافوت بعد الكشف عن حضورهما في صيف العام الفائت في غمرة الحملة الانتخابية اجتماعا مثيرا للجدل مع محامية روسية كان النجل الأكبر للمرشح الجمهوري في حينه يظن إنها ستزوده بمعلومات من الكرملين من شأنها الإضرار بمنافسة والده هيلاري كلينتون.