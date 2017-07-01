حريق بمركز للإطفاء في ميونيخ يتسبب في خسائر مادية ضخمة ﻿

تسبب حريق اندلع في مركز للإطفائيين المتطوعين بمدينة ميونخ ، في تسجيل خسائر مادية ضخمة قدرت بملايين الأوروات.

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تسبب حريق اندلع في مركز للإطفائيين المتطوعين بمدينة ميونخ ، في تسجيل خسائر مادية ضخمة قدرت بملايين الأوروات.

وأفادت وكالة الأنباء الألمانية بأن الحريق اندلع اليوم الأربعاء في وحدة للمعدات بالمركز في حي فرايمان بالمدينة الواقعة في ولاية بافاريا جنوب شرق البلاد .

وأضافت الوكالة أن الحريق تسبب في تسجيل أضرار بالغة بثلاث عربات مخصصة لإطفاء الحرائق ومعدات للحماية كانت بالمركز.

وأشار ذات المصدر إلى أنه من المقرر أن يفحص مهندسو الإنشاء حاليا ما إذا كان مبنى المركز لا يزال صالحا للاستخدام.

وخلصت الوكالة إلى أن السيطرة على الحريق تطلب الاستعانة بخمسين رجل إطفاء و12 مركبة للاطفاء تم استقدامها من مراكز الإطفاء المجاورة مشيرة إلى أن الشرطة المحلية فتحت تحقيقا في الحادث لكشف أسبابه.