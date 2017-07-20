بالصور.. الحسيمة هادئة ليلة المظاهرة الممنوعة بقوة القانون ﻿

وسط تفاؤل بإستجابة سكان الحسيمة لنداء الأغلبية بمنح الحكومة بعض الوقت لتنزيل المشاريع التنموية عبر التوقف عن الإحتجاج، يسود الهدوء أغلب الشوارع المعروفة بمدينة الحسيمة.

شوف تيفي



وسط تفاؤل بإستجابة سكان الحسيمة لنداء الأغلبية بمنح الحكومة بعض الوقت لتنزيل المشاريع التنموية عبر التوقف عن الإحتجاج، يسود الهدوء أغلب الشوارع المعروفة بمدينة الحسيمة.



وحسب صور ومصادر من ساحة محمد الخامس المعروفة بالمدينة، فالأجواء عادية جدا، بل تذكر الساكنة بأيام المدينة قبل إنطلاق الحراك، حيث عاد النشاط التجاري المعتاد بشوارع المدينة، وخاصة ساحة محمد الخامس الشهيرة بإحتضانها للوقفات الإحتجاجية.



ووفق ذات المصادر، فإلى حدود هذه اللحظات، فجميع شوارع وأحياء المدينة، تنعم بالهدوء، ولاوجود لأي حركة توحي بوجود إستعدادات لتشكيل أي مظاهرة إحتجاجية.