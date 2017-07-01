وسط سرية تامة ...قرار تعويم الدرهم أصبح بيد العثماني ﻿

أوردت يومية “المساء” في عددها ليوم غد، أن اتخاذ قرار الانتقال إلى نظام تعويم الدرهم لم يعد الآن من صلاحيات بنك المغرب، الذي انتهت مهمته بعد التحضير والإعداد التقني لهذه التجربة النقدية، إلى جانب

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أوردت يومية “المساء” في عددها ليوم غد، أن اتخاذ قرار الانتقال إلى نظام تعويم الدرهم لم يعد الآن من صلاحيات بنك المغرب، الذي انتهت مهمته بعد التحضير والإعداد التقني لهذه التجربة النقدية، إلى جانب الإجراءات المواكبة والمصاحبة لها.



وحسب اليومية، فقرار الانتقال إلى نظام التعويم التدريجي لسعر الدرهم بات في يد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، بصفته المسؤول الوحيد المخول له اتخاذ مثل هذه القرارات، حيث أكدت مصادر اليومية، أن الإعداد لخروج هذه التجربة النقدية الجديدة للوجود يجري في سرية تامة.



ووفق ذات المصدر، فالحكومة هي المسؤولة الأولى والأخيرة عن الإعلان عن تاريخ الانتقال الفعلي لنظام التحرير التدريجي للعملة، وذلك لما يكتسيه هذا القرار من أهمية قصوى ببلادنا، على حد تعبيره.