بالفيديو. .''.المسخوط'' اللي عاير وضرب والديه ظهر في فيديو جديد وطلب المسامحة من الواليد ديالو...وهكذا كانت ردة فعل أبوه ﻿

بعد ساعات من إثارته لجدل واسع بمواقع التواصل الاجتماعي عقب ظهوره في مقطع فيديو وهو يهين والده ووالدته بطريقة تهز النفوس و تدمي القلوب جعلت المغاربة يصفونه ب ''مسخوط الوالدين ''، ظهر هذا الأخير في مقطع

"شوف تيفي "

بعد ساعات من إثارته لجدل واسع بمواقع التواصل الاجتماعي عقب ظهوره في مقطع فيديو وهو يهين والده ووالدته بطريقة تهز النفوس و تدمي القلوب جعلت المغاربة يصفونه ب "مسخوط الوالدين "، ظهر هذا الأخير في مقطع فيديو نشرته صفحات فايسبوكية ليلة يومه الأربعاء وهو يطلب الاعتذار من والده المسن.

ويظهر هذا الفيديو الشاب وهو يقبل رأس والده، معبرا عن أسفه الشديد، بينما قام أصدقائه بالإشارة إلى أن الأمر مجرد فتنة كان الهدف منها تشتيت العائلة، مؤكدين بأن ما شاهده المغاربة في الفيديو الأول وقع في شهر رمضان الماضي حيث يكون فيه الإنسان أحيانا نتيجة الصيام غير واع بما يقوله أو يفعله خصوصا إذا كان مدمنا أو مريضا .

تجدر الإشارة إلى أن المغاربة عبروا عن صدمتهم الكبيرة بسبب مضمون الفيديو الأول الذي ظهر فيه الشاب وهو في حالة هستيرية خلال توجيه السب والقذف لوالديه.