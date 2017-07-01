فيديو يشعل الفايسبوك..شفار مشرمل كيتحلف على مواطن في فاس كيصورو قدام البوليس ﻿

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي يومه الأربعاء مقطع فيديو مثير، يظهر لحظة توعد لص بالانتقام من مواطن قام بتصوير لحظة تمكن مواطنين ورجال شرطة من إيقافه رفقة شريكه.

"شوف تيفي"

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي يومه الأربعاء مقطع فيديو مثير، يظهر لحظة توعد لص بالانتقام من مواطن قام بتصوير لحظة تمكن مواطنين ورجال شرطة من إيقافه رفقة شريكه.

وحسب ناشري الفيديو فإن تفاصيل جرت أمس الثلاثاء على مستوى حي مونفلوري بمدينة فاس، حيث تمكن مجموعة من المواطنين من إيقاف لصين متلبسين باعتراض المارة، قبل أن تتطور الأمور إلى قيام أحد الموقوفين وبوجود رجال الشرطة بتوعد مصور الفيديو بالانتقام بعد مغادرة السجن.

وأشعل هذا الفيديو الفايسبوك، حيث تفاعل معه الجميع، داعين جميع المغاربة إلى تصوير لحظة إيقاف اللصوص والخارجين عن القانون حتى يكونوا عبرة لمن يفكر في مخالفة القانون وتهديد حياة المواطن البريء.