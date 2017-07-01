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على غرار الجامعيين... منحة شهرية لطلبة التكوين المهني إبتداءا من السنة المقبلة

بتاريــخ : 19 يوليوز 2017 / 22:17 على غرار الجامعيين... منحة شهرية لطلبة التكوين المهني إبتداءا من السنة المقبلة | بوليتيك
على غرار الجامعيين... منحة شهرية لطلبة التكوين المهني إبتداءا من السنة المقبلة
من المرتقب أن يقدم يوم غد الخميس صباحا بمقر رئاسة الحكومة، في إطار الإجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة ، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ''محمد حصاد'' الخطوط العريضة

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من المرتقب أن يقدم يوم غد الخميس صباحا بمقر رئاسة الحكومة، في إطار الإجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة ، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي "محمد حصاد" الخطوط العريضة لبرنامج العمل من أجل تطبيق الرؤية الإستراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.

وحسب بوابة رئاسة الحكومة، سيتم التداول في مشروع مرسوم رقم 2.17.408، الخاص بتحديث شروط صرف المنح الدراسية لبعض متدربي مؤسسات التكوين المهني، والذي سيقدم ضمن البرنامج الخاص بإصلاح منظومة التربية والتكوين، حيث يرتقب أن يستفيد من المنحة حوالي 100 ألف متدرب.

وفي ذات السياق، كشف مسؤول حزبي أن مبادرة تقديم منحة لطلبة التكوين المهني الحاصلين على الباكالوريا، هو قرار لرئيس الحكومة السابق عبد الإله بن كيران، الذي راسل وزراء حكومته حول الموضوع في السنة الماضية، حيث يرتقب إن تم الإنتهاء من جميع المساطر أن يتم تفعيل إستفاذة طلبة التكوين المهني من المنحة إبتداءا من الموسم الدراسي المقبل.

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