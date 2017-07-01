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الرميد يحذر أعضاء ''البيجيدي'' من مناقشة الأشخاص عبر الدفاع عن ولاية ثالثة ''لبن كيران''

بتاريــخ : 19 يوليوز 2017 / 21:38 الرميد يحذر أعضاء البيجيدي من مناقشة الأشخاص عبر الدفاع عن ولاية ثالثة لبن كيران | بوليتيك
الرميد يحذر أعضاء ''البيجيدي'' من مناقشة الأشخاص عبر الدفاع عن ولاية ثالثة ''لبن كيران''
صرح مصطفى الرميد أنه كشف شخصيا لعبد الإله بن كيران وأصدقاء مقربين منه عن موقفه من التمديد للأمين العام لولاية ثالثة، خلال المؤتمر المقبل للحزب المنتظر السنة الجارية.

شوف تيفي

صرح مصطفى الرميد أنه كشف شخصيا لعبد الإله بن كيران وأصدقاء مقربين منه عن موقفه من التمديد للأمين العام لولاية ثالثة، خلال المؤتمر المقبل للحزب المنتظر السنة الجارية.

وقال مصطفى الرميد إن حزب العدالة والتنمية الذي ينتمي إليه، هو حزب مؤسسات وليس أشخاص، مؤكدا بأنه لايريد التصريح بموقفه ليتحول النقاش فقط على منصب الأمين العام في حين أن الحزب يرغب في تنظيم مؤتمر يناقش الأفكار والبرامج وليس الأشخاص.

وأضاف مصطفى الرميد في لقاء مفتوح بالمكتبة الوطنية في هذه اللحظات، أنه طالب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية بفتح تحقيق حول ما أثير من طرف أعضاء بالحزب حول كلمات "التخوين" وكذا العضو بالحزب الذي منع عضوا بعدم التدوين على الفايسبوك.

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