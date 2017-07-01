هام للمغاربة..رادارات جديدة وهاكيفاش غادي تخلصو المخالفات ﻿

في سياق مواكبة مصالح الأمن للجيل الجديد من التسهيلات الإدارية المقدمة للمواطنين و تسهيل الولوج إلى كافة الإجراءات الإدارية عن بعد، أطلقت المديرية العامة للأمن الوطني العمل بجيل جديدة من الأنظمة

شوف تيفي:

في سياق مواكبة مصالح الأمن للجيل الجديد من التسهيلات الإدارية المقدمة للمواطنين و تسهيل الولوج إلى كافة الإجراءات الإدارية عن بعد، أطلقت المديرية العامة للأمن الوطني العمل بجيل جديدة من الأنظمة المعلوماتية المخصصة لتدبير المخالفات الخاصة بالسير والجولان على الطرق.

وحسب مصادر خاصة لشوف تيفي،تشمل التعديلات، التي أخضع لها نظام تدبير مخالفات السير والجولان « S.G.I.C.R »، إدماج الخدمات التي سبق وأن صادقت عليها المصالح الإدارية المختصة بالسير الطرقي، والمتعلقة أساسا باعتماد أداء مبلغ المخالفات الجزافية والتصالحية باستعمال وسائل الأداء البديلة من قبيل الشيكات البنكية، وكذا الأداء لإلكتروني عبر الإنترنيت « Paiement en ligne »