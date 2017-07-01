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بعد الحسيمة..لفتيت يبعث لجنة من وزارة الداخلية لجميع المدن المغربية لتتبع المشاريع ميدانيا

بتاريــخ : 19 يوليوز 2017 / 21:29 بعد الحسيمة..لفتيت يبعث لجنة من وزارة الداخلية لجميع المدن المغربية لتتبع المشاريع ميدانيا | بوليتيك
بعد الحسيمة..لفتيت يبعث لجنة من وزارة الداخلية لجميع المدن المغربية لتتبع المشاريع ميدانيا
علمت ''شوف تيفي'' أن لجنة تابعة لوزارة الداخلية تقوم بزيارة ميدانية لجميع الأوراش والمشاريع المنجزة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بكافة الجهات والمدن لإنجاز تقرير مفصل حول الزيارات

شوف تيفي

علمت "شوف تيفي" أن لجنة تابعة لوزارة الداخلية تقوم بزيارة ميدانية لجميع الأوراش والمشاريع المنجزة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بكافة الجهات والمدن لإنجاز تقرير مفصل حول الزيارات الإستطلاعية والتفقدية.

وحسب مصدر مطلع، فاللجنة تتواجد في هذه الأيام بجهة سوس ماسة، برئاسة العامل المكلفة بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وكذا مديرة التخطيط والتجهيز ومسؤولين آخرين، حيث يقومون بزيارات ميدانية لتتبع مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بأقاليم الجهة التي عرفت إحتجاجات مؤخرا ضد الكساد الإقتصادي والسياحي الذي تعيشه الجهة منذ سنوات.

ووفق ذات المصدر، فاللجنة عقدت اجتماعات بمقر ولاية أكادير مع مختلف المصالح، وذلك من أجل التعرف على حصيلة البرامج ونوعية المشاريع وجعلها تتلاءم مع خصوصيات ومؤهلات كل إقليم، على نفس نهج الإجتماعات والزيارات التي قامت بها لعدة مدن وأقاليم في الأسابيع القليلة المقبلة.

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