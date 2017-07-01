 سار للمغاربة الراغبين في السفر..إلغاء الفيزا بين المغرب وهذه الدولة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

سار للمغاربة الراغبين في السفر..إلغاء الفيزا بين المغرب وهذه الدولة | مجتمع

سار للمغاربة الراغبين في السفر..إلغاء الفيزا بين المغرب وهذه الدولة

شاهد .. القصر الملكي من الداخل بعيون قناة ألمانية | بووز

شاهد .. القصر الملكي من الداخل بعيون قناة ألمانية

فضيحة..شوفو ابيضاوة القزبر والمعدنوس اللي كتاكلو شنو فيه+فيديو صادم من قلب سوق الجملة بالبيضاء+فيديو | حوادث و حقوق

فضيحة..شوفو ابيضاوة القزبر والمعدنوس'' اللي كتاكلو شنو فيه+فيديو صادم من قلب سوق الجملة

خطير..بعد برلماني البام..صاحب فندق شهير بفاس يحاول الانتحار من الطابق الثالث لمقر ولاية الجهة | بوليتيك

خطير..بعد برلماني البام..صاحب فندق شهير بفاس يحاول الانتحار من الطابق الثالث لمقر ولاية الجهة

مثير..حتا واحد مابقا غادي يتزوج: 34 ألف درهم كضريبة على الزواج..وهذه هي التفاصيل | منوعات

مثير..حتا واحد مابقا غادي يتزوج: 34 ألف درهم كضريبة على الزواج..وهذه هي التفاصيل

عاجل وبالفيديو.. حادثة سير خطيرة بحي سيدي البرنوصي بالبيضاء | حوادث و حقوق

عاجل وبالفيديو.. حادثة سير خطيرة بحي سيدي البرنوصي بالبيضاء

مأساة وبالصورة..بسبب الإهمال: شوفو كيفاش مات طفل داخل المسبح البلدي بصفرو | حوادث و حقوق

مأساة وبالصورة..بسبب الإهمال: شوفو كيفاش مات طفل داخل المسبح البلدي بصفرو

عاجل و بالصورة: لبنى أبيضار تُودع جمهورها و تعلن إصابتها بمرض خبيث..دفنوني فبلادي | ثقافة و فنون

عاجل و بالصورة: لبنى أبيضار تُودع جمهورها و تعلن إصابتها بمرض خبيث..دفنوني فبلادي

فيديو أخطر كسيدة على المباشر في مدينة المضيق..سائق هربات ليه الطوموبيل فالفيراج ودخل فــparking عامر ياربي السلامة | بووز

فيديو أخطر كسيدة على المباشر في مدينة المضيق..''سائق هربات ليه الطوموبيل فالفيراج ودخل فــ''parking''

وضع العصا في عجلة المملكة‪!‬

سار للمغاربة الراغبين في السفر..إلغاء الفيزا بين المغرب وهذه الدولة

بتاريــخ : 19 يوليوز 2017 / 21:14 سار للمغاربة الراغبين في السفر..إلغاء الفيزا بين المغرب وهذه الدولة | مجتمع
سار للمغاربة الراغبين في السفر..إلغاء الفيزا بين المغرب وهذه الدولة
وقع المغرب وماليزيا، اليوم الأربعاء، على اتفاق للإلغاء الجزئي للتأشيرة بين البلدين.

"شوف تيفي"+"و م ع"

وقع المغرب وماليزيا، اليوم الأربعاء، على اتفاق للإلغاء الجزئي للتأشيرة بين البلدين.

وذكر بلاغ لسفارة المملكة بكوالالمبور أن هذا الاتفاق، الذي وقعه سفير الملك محمد السادس بماليزيا محمد الرضى بنخلدون، والكاتب العام لوزارة الخارجية الماليزية رملان إبراهيم، يعتبر تتويجا لمسار طويل من المفاوضات بين الجانبين، سيمكن من تطوير العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والسياحية والثقافية وغيرها.

وأشار إلى أنه سبق للمغرب التوقيع على اتفاقية التعاون والصداقة مع مجموعة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، معتبرا أن توقيع اتفاق إلغاء التأشيرة يعد تعزيزا للتعاون والصداقة مع مجموعة من دول جنوب شرق آسيا، وتعزيزا للتعاون مع دول المنطقة ومع دولة ماليزيا على وجه الخصوص.

وأوضحت السفارة المغربية، في هذا الصدد، أن هذا الاتفاق سيمكن من رفع حجم المبادلات التجارية وتشجيع الاستثمار في البلدين والرفع من عدد السياح الماليزيين المتوجهين للمغرب، وكذا تطوير علاقات التعاون في مجال التعليم العالي.

وفي كلمة بمناسبة حفل التوقيع على هذا الاتفاق، الذي حضره عدد من المسؤولين من قطاعات حكومية مختلفة ومنابر إعلامية مرئية ومسموعة ومكتوبة، ثمن الكاتب العام لوزارة الخارجية الماليزية الجهود التي بذلها سفير المغرب بماليزيا من أجل التوقيع على هذا الاتفاق الذي سيفتح آفاقا جديدة بين البلدين.

من جهته، قال السيد بنخلدون إن السفارة المغربية في ماليزيا أكدت باستمرار للمخاطبين الماليزيين على أن إلغاء التأشيرة بين البلدين يعد خطوة هامة لبث حيوية جديدة في العلاقات الثنائية، على المستويات السياسية والاقتصادية والسياحية والثقافية وفي جميع المجالات ككل.

وأوضح في هذا الإطار، أن سفارة المملكة في كوالالمبور أصدرت، خلال سنة 2016 ، أزيد من 3000 تأشيرة لمواطنين ماليزيين يرغبون في السفر للمغرب، وأن 65 طالبا ماليزيا استفادوا من منح دراسية تقدمها الحكومة المغربية، معتبرا أن هذه الأرقام ستتحسن بعد التوقيع على اتفاق اليوم. وأشار البلاغ إلى أن الاتفاق سيدخل حيز التنفيذ بعد استكمال تبادل الوثائق بين البلدين واستكمال الإجراءات القانونية.

إعلانات
undercontent

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي ماليزيا الملك محمد السادس السفارة

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

صور جد خطيرة..شوفو البسالة اللي كتسالي بالمصائب: مراهقون يغامرون بحياتهم فوق سطح طوبيس بكازا | مجتمع

صور جد خطيرة..شوفو البسالة اللي كتسالي بالمصائب: مراهقون يغامرون بحياتهم فوق سطح طوبيس بكازا

عاجل وانفراد: بعد 5 أشهر..شوفو أشنو وقع لقاتل البرلماني مرداس داخل سجن عكاشة | مجتمع

عاجل وانفراد: بعد 5 أشهر..شوفو أشنو وقع لقاتل البرلماني مرداس داخل سجن عكاشة

عاجل..هذه هي حالة المعتقلة الريفية سيليا بسجن عكاشة وحقيقة تعرضها للتحرش الجنسي داخل مقر الفرقة الوطنية بالبيضاء | مجتمع

عاجل..هذه هي حالة المعتقلة الريفية سيليا بسجن عكاشة وحقيقة تعرضها للتحرش الجنسي داخل مقر الفرقة الوطنية بالبيضاء

بالصور..« مي ياقوت » امراة مغربية تُضحي بزواجها من أجل تربية 50 قطا بمنزلها | مجتمع

بالصور..« مي ياقوت » امراة مغربية تُضحي بزواجها من أجل تربية 50 قطا بمنزلها

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

الرميد..وزير الداخلية لم يحضر اجتماع أحزاب الأغلبية عكس المتداول و قرار منع مسيرة الحسيمة ليس بيد الحكومة | بــووز
منذ 16 دقيقة

الرميد..وزير الداخلية لم يحضر اجتماع أحزاب الأغلبية عكس المتداول و قرار منع مسيرة الحسيمة ليس بيد الحكومة

الرميد:أنا ماشي وزير الداخلية و مسيرة 20 يوليوز ستضر بمصالح ساكنة الحسيمة في هذا الموسم السياحي | بــووز

الرميد:أنا ماشي وزير الداخلية و مسيرة 20 يوليوز ستضر بمصالح ساكنة الحسيمة في هذا الموسم السياحي

مراقبون دوليون:الأحكام الصادرة في حق معتقلي اكديم ايزيك جاءت نتيجة محاكمة عادلة | بــووز

مراقبون دوليون:الأحكام الصادرة في حق معتقلي اكديم ايزيك جاءت نتيجة محاكمة عادلة

بالفيديو.. عائلات ضحايا اكديم ايزيك لشوف تيفي :الأحكام الصادرة ضد المتهمين عادلة ومتوازنة | بــووز

بالفيديو.. عائلات ضحايا اكديم ايزيك لشوف تيفي :الأحكام الصادرة ضد المتهمين عادلة ومتوازنة

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

سار للمغاربة الراغبين في السفر..إلغاء الفيزا بين المغرب وهذه الدولة | مجتمع
منذ 1 دقيقة

سار للمغاربة الراغبين في السفر..إلغاء الفيزا بين المغرب وهذه الدولة

شاهد .. القصر الملكي من الداخل بعيون قناة ألمانية | بووز

شاهد .. القصر الملكي من الداخل بعيون قناة ألمانية

فضيحة..شوفو ابيضاوة القزبر والمعدنوس اللي كتاكلو شنو فيه+فيديو صادم من قلب سوق الجملة بالبيضاء+فيديو | حوادث و حقوق

فضيحة..شوفو ابيضاوة القزبر والمعدنوس'' اللي كتاكلو شنو فيه+فيديو صادم من قلب سوق الجملة

خطير..بعد برلماني البام..صاحب فندق شهير بفاس يحاول الانتحار من الطابق الثالث لمقر ولاية الجهة | بوليتيك

خطير..بعد برلماني البام..صاحب فندق شهير بفاس يحاول الانتحار من الطابق الثالث لمقر ولاية الجهة

﻿ ﻿
أمس 11:05 GMT

عاجل :خبر غير سار لجمهور الفنان رضى الطالياني: هاشنو وقع ليه بعد الحادثة

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.