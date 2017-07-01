فضيحة..شوفو ابيضاوة القزبر والمعدنوس'' اللي كتاكلو شنو فيه+فيديو صادم من قلب سوق الجملة بالبيضاء+فيديو ﻿

توصل ''شوف تيفي'' بمقطع فيديو جد صادم، تم تصوير لقطاته من سوق الجملة لبيع الخضر والفواكه بالبيضاء، والذي يكشف عن الظروف غير الصحية التي يتم بها تخزين ''القزبر والمعدنوس''.

"شوف تيفي"

توصل "شوف تيفي" بمقطع فيديو جد صادم، تم تصوير لقطاته من سوق الجملة لبيع الخضر والفواكه بالبيضاء، والذي يكشف عن الظروف غير الصحية التي يتم بها تخزين "القزبر والمعدنوس".

وحسب أصحاب هذا الفيديو فإن مكان بيع "القزبر والمعدنوس" والذي يتوافد إليه مئات التجار يوميا، غير صالح لعرض هذا المنتوج نظرا لقذارته ولوجود العشرات من الكلاب والقطط الضالة التي تضع مخلفاته المقززة به.

وأكد أصحاب الفيديو عن استنكارهم الشديد للوضع المخزي داخل سوق الجملة، واصفين الأمر بالفضيحة و"الشوهة" والتي على السلطات المحلية المتمثلة في مجلس المدينة التدخل الفوري والمستعجل لإيجاد حلول تضع حدا لها ولجميع التجاوزات المرصودة بالسوق.