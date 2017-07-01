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مثير..حتا واحد مابقا غادي يتزوج: 34 ألف درهم كضريبة على الزواج..وهذه هي التفاصيل

بتاريــخ : 19 يوليوز 2017 / 20:20 مثير..حتا واحد مابقا غادي يتزوج: 34 ألف درهم كضريبة على الزواج..وهذه هي التفاصيل | منوعات
مثير..حتا واحد مابقا غادي يتزوج: 34 ألف درهم كضريبة على الزواج..وهذه هي التفاصيل
كشفت وسائل إعلام عر بية، يومه الأربعاء، أن أي رجل ليبي يريد الزواج من فتاة ليبية، سيكون عليه دفع 50 دينارا كرسم على عقد الزواج، أما الذي يريد الزواج من أجنبية فعليه دفع مبلغ 5000 دينار

"شوف تيفي"

كشفت وسائل إعلام عر بية، يومه الأربعاء، أن أي رجل ليبي يريد الزواج من فتاة ليبية، سيكون عليه دفع 50 دينارا كرسم على عقد الزواج، أما الذي يريد الزواج من أجنبية فعليه دفع مبلغ 5000 دينار أي حوالي "34 ألف درهم مغربية"، و3000 دينار على كل أجنبي يتزوج ليبية، قرار أصدرته الحكومة المؤقتة شرق ليبيا أمس الثلاثاء أثار لغطاً داخل المجتمع الليبي.

وحسب موقع "العربية.نت" فإن الحكومة المؤقتة التي يرأسها عبد الله الثني برّرت قرارها بدعم صندوق الزواج، لكن الليبيين اعتبروه إثقالاً لكاهل المواطن وسيزيد من تكاليف الزواج في وقت يعيش فيه أغلب الشباب أوضاعاً معيشية صعبة منذ الثورة التي أطاحت بنظام معمر القذافي.

وأضاف الموقع السعودي أن من جانبه اعتبر بشير العليبي أن "هذا القرار ظالم، ويعتبر باطلاً لأنه مخالف لشرع الله الذي دعا إلى تيسير الزواج، ويعتبر سرقه بالإكراه"، مؤكداً أنه "لم يتوقع أن يصل النصب والاحتيال إلى العلاقات الاجتماعية بين الناس وخصوصاً الزواج"، مشيرا إلى أن عزالدين النايلي أكد أنه "لم يتوقع أن تشمل الضرائب مؤسسة الزواج"، مضيفاً أنه "بدل أن تساعد الدولة الشباب الذي ضحى من أجلها وفقد الكثير، في الزواج عن طريق تسهيلات وقروض، يثقلون كاهله بمصاريف أخرى"، قائلاً إنه "كان من الأجدر على المسؤولين توفير ظروف عيش كريمة للمواطنين ودفع رواتبهم قبل اتخاذ هذا القرار".

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