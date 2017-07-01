عاجل وبالفيديو.. حادثة سير خطيرة بحي سيدي البرنوصي بالبيضاء ﻿

شهد شارع الباشوية بحي سيدي البرنوصي بالبيضاء، قبل قليل من يومه الأربعاء، حادثة سير جد خطيرة، أصيب خلالها سائق دراجة نارية بجروح عقب اصطدامه بسيارة خفيفة.

"شوف تيفي"

شهد شارع الباشوية بحي سيدي البرنوصي بالبيضاء، قبل قليل من يومه الأربعاء، حادثة سير جد خطيرة، أصيب خلالها سائق دراجة نارية بجروح عقب اصطدامه بسيارة خفيفة.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن شخصا كان يقود سيارة خفيفة، بسرعة جنونية، ما جعله يقوم بالفرملة فجأة تجنبا للاصطدام بسيدة حامل وطفلتها، إلا أن شخصا على متن دراجة نارية، اصطدم بالسيارة من الخلف ما تسبب في إصابته بجروح في مناطق مختلفة من جسده.

وأوضح ذات المصدر أن المصالح الأمنية، حلت بعين المكان، وعاينت السيارة والمصاب الذي تم نقله إلى مستشفى المنصور لتلقي الإسعافات الضرورية.