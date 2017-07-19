مأساة وبالصورة..بسبب الإهمال: شوفو كيفاش مات طفل داخل المسبح البلدي بصفرو ﻿

علمت ''شوف تيفي'' أن المسبح البلدي لمدينة صفرو، شهد أمس الثلاثاء، مأساة حقيقية، بطلها طفل أصيب بأزمة صحية مفاجئة خلال سباحتة بالمسبح، ما تسبب في غرقه.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" أن المسبح البلدي لمدينة صفرو، شهد أمس الثلاثاء، مأساة حقيقية، بطلها طفل أصيب بأزمة صحية مفاجئة خلال سباحتة بالمسبح، ما تسبب في غرقه.

وأوضح مصدر "شوف تيفي" أن الطفل البالغ من العمر قيد حياته 14 سنة، وبسبب غياب شروط السلامة تعرض لأزمة مفاجئة، جعلته يصارع الموت تحت مياه المسبح في ظل تهاون معلمي السباحة في القيام بواجبهم، مشيرا إلى أن متواجدين بالمسبح انتشلوا الطفل وأخرجوه في حالة صحية جد حرجة.

وأكد المصدر ذاته أن سيارة للإسعاف، نقلت الطفل على وجه السرعة إلى مستشفى مدينة صفرو لكنه فارق الحياة، بسبب كمية المياه الكبيرة التي دخلت إلى جسده خلال مصارعته الموت في محاولته إنقاذ نفسه.