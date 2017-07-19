عاجل و بالصورة: لبنى أبيضار تُودع جمهورها و تعلن إصابتها بمرض خبيث..دفنوني فبلادي ﻿

''ادعو لي بالشفاء سأضطر للغياب عنكم لمدة أتمنى ألا تكون طويلة، غياب اضطراري بسبب جلسات علاجية من مرض خبيث على مستوى الحلق '':هكذا أعلنت المثيرة للجدل لبنى أبيضار أنها مصابة بمرض خبيت .

شوف تيفي:

"ادعو لي بالشفاء سأضطر للغياب عنكم لمدة أتمنى ألا تكون طويلة، غياب اضطراري بسبب جلسات علاجية من مرض خبيث على مستوى الحلق ":هكذا أعلنت المثيرة للجدل لبنى أبيضار أنها مصابة بمرض خبيت .

و قالت أبيضار على حسابها الرسمي بالفايسبوك عن إصابتها بمرض خبيث على مستوى حلقها، مؤكدة لجمهورها أنها ستخضع لجلسات علاجية ستغيبها عن نشاطها بالفايسبوك،

و أضافت "وإن لم أعد من المرض فليسامحني الجميع، وأنا شخصيا سامحت من كل قلبي كل من جرحني وأهانني وعذبني. ومن كل قلبي كذلك سامحت كل من هجرني من بلدي وجعلني اتذوق المر والعذاب أشكالا وألوانا زادته الغربة والاقصاء أكثر ايلاما ".

و أكدت أبيضار من خلال تدوينتها المثيرة، على أن تدفن بالمغرب وبالضبط في مدينة مراكش، في حالت شاءت الأقدار ولم تنجو من مرضها الخبيث، مطالبة بأن يلحف نعشها بالعلم الأمازيغي، وأن توزع الورود في كل أنحاء المدينة الحمراء.