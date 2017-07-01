خطير.. بعد برلماني البام..صاحب فندق شهير بفاس يحاول الانتحار من الطابق الثالث لمقر ولاية الجهة ﻿

أعلنت حالة استنفار ، بداية هذا الأسبوع، بمقر ولاية الجهة بفاس، بعد إقدام صاحب فندق معروف بالمدينة على محاولة الانتحار بالتهديد برمي نفسه من الطابق الثالث للمقر، قبل أن يتدخل بعض الموظفين وعناصر

"شوف تيفي"

أعلنت حالة استنفار ، بداية هذا الأسبوع، بمقر ولاية الجهة بفاس، بعد إقدام صاحب فندق معروف بالمدينة على محاولة الانتحار بالتهديد برمي نفسه من الطابق الثالث للمقر، قبل أن يتدخل بعض الموظفين وعناصر القوات المساعدة، التي نجحت في إقناعه بالتراجع عن تنفيذ هذا الفعل الجرمي في حق نفسه بهذه الطريقة البشعة.

وحسب ما أوردته يومية المساء في عددها الصادر اليوم الأربعاء، فقد هز هذا الخبر المدينة بأكملها، حيث انتشر كالنار في الهشيم على نطاق واسع بين عموم المواطنين، قبل أن تتناقله بعض المواقع الاجتماعي والجرائد الإلكتورنية المحلية والوطنية وغيرها، نظرا للمكانة المعروفة للمعني بالأمر داخل المجتمع بالمدينة، إلى جانب المكان الذي يعتبر حساسا والذي تم اختياره لتنفيذ هذه المحاولة الفاشلة بهذه الطريقة المثيرة.

وذكرت مصادر اليومية أن أسباب هذا المشكل الذي يعد الأول من نوعه بالمدينة، يعود إلى رفض المشرف على مصلحة الضبط بمقر الولاية التأشير لاستلام إشعار بتنظيم وقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية من طرف المعني بالأمر، وهو ما أدى إلى دخول الطرفين في نقاش حاد حول أسباب هذا الرفض، وهو ما تسبب في حالة غليان وغضب شديدين لصاحب هذا الإشعار، قبل أن يقصد إحدى النوافذ القريبة منه ليهدد برمي نفسه منها، كرد فعل على تصرفات هذا الموظف التي اعتبرها المعني بالأمر عملا مقصودا وغير مسؤول ويخالف القانون، الغرض منه استفزازه على حد رأيه.

وفي تصريح للمعني بالأمر، أكد الأخير لـ "المساء" صحة الخبر، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن أقدم على هذا الفعل بعد شعوره بما اسماه الظلم والحكرة من قبل مختلف المؤسسات الإدارية بالمدينة، رغم أنه رجل أعمال يساهم في الاقتصاد الوطني ويؤدي واجباته اتجاه الدولة، كما أنه يشغل أكثر من سبعين شخصا في مؤسسته الفندقية، قبل أن يتعرض للإهانة والتحقير من قبل الموظف المذكور على حد وصفه، ما جعله يفضل الانتحار، خاصة أن جميع الأبواب أضحت مغلقة في وجهه، وأصبح مستهدفا ومهددا في حياته وضياع ممتلكاته على حد تعبيره.

وحول أسباب الوقفة التي كان يرغب المعني بالأمر إشعار السلطات بها، أفاد بأنها تأتي على خلفية الحكم الذي اعتبره غير منصف بالنسبة إليه، والذي صدر أخيرا في حق شخص هدده بالقتل وألحق خسائر مادية كبيرة بفندقه من خلال هجوم نفذه عدة مرات رفقة أفراد عصابة.