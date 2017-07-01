خاص..الرميد يستشير العثماني وبن كيران قبل الحضور للقاء مع المجتمع المدني بالرباط ﻿

علمت ''شوف تيفي'' أن مصطفى الرميد وزير الدولة المكلفة بحقوق الإنسان ، قد إستشار كل من رئيس الحكومة سعد الدين العثماني والأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بن كيران قبل الحضور للقاء المفتوح

شوف تيفي

علمت "شوف تيفي" أن مصطفى الرميد وزير الدولة المكلفة بحقوق الإنسان ، قد إستشار كل من رئيس الحكومة سعد الدين العثماني والأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بن كيران قبل الحضور للقاء المفتوح الذي ينطلق في هذه الأثناء بالمكتبة الوطنية بالرباط من تنظيم مؤسسة الفقيه التطواني.



ووفق ذات المصادر، فالرميد حصل على مواقف القياديين بحزب المصباح قبل الحضور للقاء اليوم بالمكتبة الوطنية، خاصة أن بن كيران فوض له الحضور ممثلا له ولحزب "البيجيدي" بإجتماع الأغلبية الحكومية.



وإستنادا لذات المصادر، فمبادرة مصطفى الرميد بإستشارة كل من بن كيران والعثماني هو الخوف من ردود الفعل التي قد تأتي نتيجة لتصريحاته حول الحكومة والأوضاع الداخلية لحزب المصباح.