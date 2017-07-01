مثير.. إيقاف مواطن سوري بمطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء والقضية عندو صعيبة بزاف وفيها تنظيم القاعدة ﻿

أوقفت شرطة مطار محمد الخامس الدولي بمدينة الدار البيضاء، نهاية الأسبوع المنصرم، مواطنا من جنسية سورية، يبلغ من العمر 46 سنة، وذلك بعد ما تم ضبطه متلبسا بحيازة جواز سفر سوري مصرح بسرقته في قاعدة

"شوف تيفي"+"و م ع"

أوقفت شرطة مطار محمد الخامس الدولي بمدينة الدار البيضاء، نهاية الأسبوع المنصرم، مواطنا من جنسية سورية، يبلغ من العمر 46 سنة، وذلك بعد ما تم ضبطه متلبسا بحيازة جواز سفر سوري مصرح بسرقته في قاعدة بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (أنتربول) منذ شهر يوليوز 2016.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن المشتبه به كان على متن الرحلة الجوية القادمة من ساوباولو بالبرازيل على أساس المغادرة صوب تركيا، مبرزا أن عمليات التفتيش المنجزة على حقائبه أسفرت عن العثور بحوزته على جواز سفر وبطاقة هوية في اسمه صادرة عن دولة الأوروغواي، وجواز سفر ورخصة سياقة مزورين صادرين عن دولة غواتيمالا، فضلا عن سبعة طوابع تحمل خاتم الدخول والخروج إلى كل من البرازيل والأرجنتين والأوروغواي وبوليفيا.

وأضاف المصدر ذاته أن عملية تنقيط المشتبه به بقاعدة البيانات الإسمية الخاصة بمنظمة الأنتربول، أوضحت أنه يشكل موضوع نشرة خضراء صادرة منذ سنة 2014، تتضمن تحذيرا موجها إلى جميع الدول الأعضاء في المنظمة، على اعتبار أنه عضو سابق في تنظيم القاعدة، وسبق اعتقاله بباسكتان في إطار قضايا الإرهاب، وأنه يشتبه في تواصله مع متطرفين باليمن.

وقد تم فتح تحقيق قضائي مع المعني بالأمر، يضيف البلاغ، من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وذلك تحت إشراف النيابة العامة المختصة.