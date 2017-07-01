الرميد...الدولة تساهلت مع حراك الريف وملثمين منعوا الوقاية المدنية من إنقاذ رجال ''أمن غير مسلحين'' ﻿

أكد مصطفى الرميد أن وزير الداخلية لم يحضر لإجتماع الأغلبية الحكومية، مؤكدا بأن قرار وزارة الداخلية بمنع مسيرة 20 يوليوز إيجابي ويصب في مصلحة ساكنة منطقة الريف وإقتصادها، مؤكدا بأن الدولة تساهلت مع

شوف تيفي



أكد مصطفى الرميد أن وزير الداخلية لم يحضر لإجتماع الأغلبية الحكومية، مؤكدا بأن قرار وزارة الداخلية بمنع مسيرة 20 يوليوز إيجابي ويصب في مصلحة ساكنة منطقة الريف وإقتصادها، مؤكدا بأن الدولة تساهلت مع حراك-الريف.



وأوضح الرميد أنه يجب فتح الباب أمام الدولة للقيام بعملها، بعد 8 أشهر من الإحتجاجات، وأن الإقتصاد المحلي بمدينة الحسيمة مهدد من قبل الإحتجاجات المستمرة التي أنهت مهمتها.



وأضاف الرميد الذي إبتدأ كلمته باللقاء المفتوح في هذه اللحظات بالمكتبة الوطنية، بتلاوة المادة السادسة من الدستور الذي يحدد الضوابط القانونية لتنظيم الأشكال الإحتجاجية، مؤكدا بأن وزارة الداخلية قامت بعملها في الحدود التي يسمح بها القانون، وهو نفس موقف الحكومة وأغلبيتها.



وكشف الرميد، أنه لم يتم إطلاق "ولو رصاصة واحدة" خلال الأحداث الأخيرة والدامية التي شهدتها على الخصوص منطقة إيمزورن، حيث أن ملثمين قاموا بمنع رجال الوقاية المدنية من إنقاذ عناصر الأمن الذين شب حريق خطير بمقر إقامتهم، خاصة وأن "جميع القوات المتواجدة في الحسيمة لاتتوفر على رصاصة واحدة في أسلحتهم".