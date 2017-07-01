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جد خطير.. فتاة بغات تشري المخدرات من عند بزناس ملقب بـ ''ولد قيزو'' في البيضاء..عجباتو وها شنو وقع ليها داخل شقة

بتاريــخ : 19 يوليوز 2017 / 18:10 جد خطير.. فتاة بغات تشري المخدرات من عند بزناس ملقب بـ ولد قيزو في البيضاء..عجباتو وها شنو وقع ليها داخل شقة | حوادث و حقوق
جد خطير.. فتاة بغات تشري المخدرات من عند بزناس ملقب بـ ''ولد قيزو'' في البيضاء..عجباتو وها شنو وقع ليها داخل شقة
عاشت فتاة في عقدها الثاني الجحيم داخل شقة توجد على مستوى حي فرح السلام التابع لعمالة الحي الحسي، بعد أن كاد تاجر مخدرات ملقب بـ ''ولد قيزو'' أن يغتصبها يهتك عرضها لولا تدخل رجال الشرطة في الوقت

"شوف تيفي"

عاشت فتاة في عقدها الثاني الجحيم داخل شقة توجد على مستوى حي فرح السلام التابع لعمالة الحي الحسي، بعد أن كاد تاجر مخدرات ملقب بـ "ولد قيزو" أن يغتصبها يهتك عرضها لولا تدخل رجال الشرطة في الوقت المناسب.

وحسب مصدر "شوف تيفي" في كشفه عن تفاصيل الواقعة التي جرت الأحد الماضي، فإن فتاة في عقدها الثاني، حلت بشقة المعني بالأمر من أجل الحصول على المخدرات التي يتاجر بها، إلا أن إعجاب هذا الأخير بها، جعله يقوم بإدخالها بالقوة إلى الشقة قبل أن يغلق هاتفها النقال وذلك حتى يقوم باغتصابها وهتك عرضها.
وأضاف المصدر ذاته فإن الفتاة، استغلت انشغال المعني بالأمر بإعداد بعض الأشياء داخل شقته لتسارع إلى استخدام هاتفها الثاني الذي كانت تخفيه، وذلك من خلال ربط الاتصال بأسرتها التي أبلغت المصالح الأمينة.

وأكد ذات المصدر أن المصالح الأمنية التابعة لدائرة النسيم، وفور حصولها على إذن من النيابة العامة، قام بمداهمة الشقفة وانقاذ الفتاة، وإيقاف المعني بالأمر الذي أحيل أمس الثلاثاء على محكمة الاستئناف بالبيضاء بتهمة الاحتجاز ومحاولة هتك العرض والاتجار في المخدرات "الحشيش والكوكايين والأقراص المهلوسة".

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