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عاجل..هذا ما يقع في شاطئ مدينة الحسيمة في هذه اللحظات

بتاريــخ : 19 يوليوز 2017 / 17:49 عاجل..هذا ما يقع في شاطئ مدينة الحسيمة في هذه اللحظات | حوادث و حقوق
عاجل..هذا ما يقع في شاطئ مدينة الحسيمة في هذه اللحظات
يعرف شاطئ كلابونيتا بمدينة الحسيمة في هذه اللحظات من يومه الأربعاء، تجمع العشرات من الأشخاص في وقفة احتجاجية، طالبوا من خلالها بإطلاق سراح المعتقلين على خلفية الأحداث التي شهدتها المدينة الريفية

"شوف تيفي"

يعرف شاطئ كلابونيتا بمدينة الحسيمة في هذه اللحظات من يومه الأربعاء، تجمع العشرات من الأشخاص في وقفة احتجاجية، طالبوا من خلالها بإطلاق سراح المعتقلين على خلفية الأحداث التي شهدتها المدينة الريفية أخيرا.

وجاء تنظيم هذه الوقفة بعد يوم واحد من إعلان السلطات عدم السماح بتنظيم مسيرة احتجاجية بمدينة الحسيمة بتاريخ 20 يوليوز 2017، وذلك بناء على ما تتوفر عليه السلطة الإدارية المحلية من صلاحيات قانونية واضحة في هذا الشأن.

وذكرت عمالة إقليم الحسيمة، في بلاغ لها بأنه "لوحظ أن مجموعة من الفعاليات أطلقت نداءات متعددة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلى عموم المواطنين من أجل المشاركة في تنظيم مسيرة احتجاجية بمدينة الحسيمة بتاريخ 20 يوليوز 2017".

وأكد البلاغ أن هذا القرار يأتي "بناء على ما تتوفر عليه السلطة الإدارية المحلية من صلاحيات قانونية واضحة في هذا الشأن، حيث اتخذت جميع التدابير الكفيلة بضمان تنفيذ هذا القرار، ولقد تم إحاطة النيابة العامة علما بكل الحيثيات والجوانب المرتبطة بهذا الموضوع".

وأضاف المصدر ذاته أنه "تنويرا للرأي العام الوطني والمحلي فإن مصالح عمالة إقليم الحسيمة تؤكد أن الدعوة إلى هذه المظاهرة تمت بدون احترام المساطر القانونية المعمول بها، حيث لم تتوصل السلطة الإدارية المحلية المختصة بأي تصريح في الموضوع، كما هو منصوص عليه ضمن أحكام الظهير الشريف رقم 377 . 58 . 1 الصادر بتاريخ 15 نونبر 1958 بشأن التجمعات العمومية كما وقع تغييره وتتميمه، لاسيما الفصل الثاني عشر منه".

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