 صور جد خطيرة..شوفو البسالة اللي كتسالي بالمصائب: مراهقون يغامرون بحياتهم فوق سطح طوبيس بكازا ﻿
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صور جد خطيرة..شوفو البسالة اللي كتسالي بالمصائب: مراهقون يغامرون بحياتهم فوق سطح طوبيس بكازا

بتاريــخ : 19 يوليوز 2017 / 17:40 صور جد خطيرة..شوفو البسالة اللي كتسالي بالمصائب: مراهقون يغامرون بحياتهم فوق سطح طوبيس بكازا | مجتمع
صور جد خطيرة..شوفو البسالة اللي كتسالي بالمصائب: مراهقون يغامرون بحياتهم فوق سطح طوبيس بكازا
توصلت ''شوف تيفي'' بصور جد خطيرة، تظهر لحظة قيام مراهقين في لحظة طيش، بالصعود إلى سطح حافلة للنقل العمومي بالعاصمة الاقتصادية الدار البيضاء.

"شوف تيفي"

توصلت "شوف تيفي" بصور جد خطيرة، تظهر لحظة قيام مراهقين في لحظة طيش، بالصعود إلى سطح حافلة للنقل العمومي بالعاصمة الاقتصادية الدار البيضاء.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن الأمر يتعلق بأطفال، أقدموا على الصعود إلى سطح الحافلة العمومية التابعة لـ "نقل المدينة" والتي تحمل الرقم 11، موضحة أن هذا الخط يعرف العديد من المشاكل بسبب تصرفات متهورة لجانحين ومراهقين خلال رحلتهم في اتجاه شاطئ عين الذياب.

وطالب المصدر ذاته بضرورة القيام بإجراءات تضع حدا لمثل هذه التصرفات الخطيرة والتي قد تنتهي بمصرع أحد الأطفال، ومن بينها توظيف دوريات أمنية تراقب جميع الحافلات المتجهة إلى شاطئ عين الذياب.

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