بالفيديو والصور.. فنان هندي مشهور كيموتو عليه المغاربة كيصور الفيلم الجديد ديالو بالصويرة ﻿

تنقالت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي صورا تعود للفنان الهندي الشهير سلمان خان خلال قيامه بجولة في شوارع مدينة الصويرة المغربية.

"شوف تيفي"

تنقالت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي صورا تعود للفنان الهندي الشهير سلمان خان خلال قيامه بجولة في شوارع مدينة الصويرة المغربية.

وعلاقة بالموضوع، نشر المخرج الهندي علي عباس ظفر مجموعة من الفيديوهات التي تظهر تصوير النجم الهندي سلمان خان لمشاهد فيلمه الجديد بالمغرب، بينما نشر هندي آخر يبدو بأنه يعمل ضمن فريق إعداد الفيلم صورا لـ "سلمان خان" وهو يقوم بجولة بمدينة الصويرة.

تجدر الإشارة إلى أن مدينتي الصويرة ومراكش، شهدتا خلال السنة الجارية تصوير مشاهد مجموعة من الأفلام العالمية من بينها أفلام هندية من بطولة نجوم كبار مثل شاروخان وسلمان خان.