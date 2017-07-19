 بالفيديو والصور.. فنان هندي مشهور كيموتو عليه المغاربة كيصور الفيلم الجديد ديالو بالصويرة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل..هذا ما يقع في شاطئ مدينة الحسيمة في هذه اللحظات | حوادث و حقوق

عاجل..هذا ما يقع في شاطئ مدينة الحسيمة في هذه اللحظات

صور جد خطيرة..شوفو البسالة اللي كتسالي بالمصائب: مراهقون يغامرون بحياتهم فوق سطح طوبيس بكازا | مجتمع

صور جد خطيرة..شوفو البسالة اللي كتسالي بالمصائب: مراهقون يغامرون بحياتهم فوق سطح طوبيس بكازا

بالفيديو والصور.. فنان هندي مشهور كيموتو عليه المغاربة كيصور الفيلم الجديد ديالو بالصويرة | ثقافة و فنون

بالفيديو والصور.. فنان هندي مشهور كيموتو عليه المغاربة كيصور الفيلم الجديد ديالو بالصويرة

تجار الحسيمة يرفضون مسيرة 20 يوليوز ويطالبون بإنقاذ ما يمكن إنقاذه من الموسم السياحي ويحذرون من الإفلاس الإقتصادي للمنطقة | بوليتيك

تجار الحسيمة يرفضون مسيرة 20 يوليوز ويطالبون بإنقاذ ما يمكن إنقاذه من الموسم السياحي ويحذرون من

عاجل وانفراد: بعد 5 أشهر..شوفو أشنو وقع لقاتل البرلماني مرداس داخل سجن عكاشة | مجتمع

عاجل وانفراد: بعد 5 أشهر..شوفو أشنو وقع لقاتل البرلماني مرداس داخل سجن عكاشة

بالفيديو..شفار من فاس : غير صورني غادي نضرب شهرين وأنا معاك | بووز

بالفيديو..شفار من فاس : غير صورني غادي نضرب شهرين وأنا معاك

محامية سيليا: ناصر الزفزافي و رفاقه المعتقلين بسجن عكاشة أوقفوا الإضراب عن الطعام | بوليتيك

محامية سيليا: ناصر الزفزافي و رفاقه المعتقلين بسجن عكاشة أوقفوا الإضراب عن الطعام

بن كيران يوافق على منع مسيرة 20 يوليوز ويرفض الجلوس مع لشكر | بوليتيك

''بن كيران'' يوافق على منع مسيرة 20 يوليوز ويرفض الجلوس مع لشكر''

بالفيديو..لأول مرة قناة ألمانية تُصور القصر الملكي بمراكش‎ | بووز

بالفيديو..لأول مرة قناة ألمانية تُصور القصر الملكي بمراكش‎

وضع العصا في عجلة المملكة‪!‬

بالفيديو والصور.. فنان هندي مشهور كيموتو عليه المغاربة كيصور الفيلم الجديد ديالو بالصويرة

بتاريــخ : 19 يوليوز 2017 / 17:24 بالفيديو والصور.. فنان هندي مشهور كيموتو عليه المغاربة كيصور الفيلم الجديد ديالو بالصويرة | ثقافة و فنون
بالفيديو والصور.. فنان هندي مشهور كيموتو عليه المغاربة كيصور الفيلم الجديد ديالو بالصويرة
تنقالت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي صورا تعود للفنان الهندي الشهير سلمان خان خلال قيامه بجولة في شوارع مدينة الصويرة المغربية.

"شوف تيفي"

تنقالت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي صورا تعود للفنان الهندي الشهير سلمان خان خلال قيامه بجولة في شوارع مدينة الصويرة المغربية.

وعلاقة بالموضوع، نشر المخرج الهندي علي عباس ظفر مجموعة من الفيديوهات التي تظهر تصوير النجم الهندي سلمان خان لمشاهد فيلمه الجديد بالمغرب، بينما نشر هندي آخر يبدو بأنه يعمل ضمن فريق إعداد الفيلم صورا لـ "سلمان خان" وهو يقوم بجولة بمدينة الصويرة.

تجدر الإشارة إلى أن مدينتي الصويرة ومراكش، شهدتا خلال السنة الجارية تصوير مشاهد مجموعة من الأفلام العالمية من بينها أفلام هندية من بطولة نجوم كبار مثل شاروخان وسلمان خان.

إعلانات
undercontent

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي سلمان خان الفيديوهات الصويرة

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

مثير وبالصور.. وسائل إعلام تركية: إعتقال الممثل التركي مهند داخل يخت وسط البحر..وها شنو حصلوه كيدير | ثقافة و فنون

مثير وبالصور.. وسائل إعلام تركية: إعتقال الممثل التركي مهند داخل يخت وسط البحر..وها شنو حصلوه كيدير

فنانة مغربية شهيرة ضمن لجنة تحكيم ذوفويس في موسمه الجديد | ثقافة و فنون

فنانة مغربية شهيرة ضمن لجنة تحكيم ذوفويس في موسمه الجديد

حصري..بعد تعرضه لحادثة سير: الطلياني يقضى فترة النقاهة بهذه المدينة المغربية..وأنباء عن مشاركته في حفلة بمارسيليا نهاية الاسبوع الحالي | ثقافة و فنون

حصري..بعد تعرضه لحادثة سير: الطلياني يقضى فترة النقاهة بهذه المدينة المغربية..وأنباء عن مشاركته في حفلة بمارسيليا نهاية الاسبوع الحالي

بالصورة.. سعد المجرد ينشر صورة جديدة..وهذه هي كلماته المؤثرة | ثقافة و فنون

بالصورة.. سعد المجرد ينشر صورة جديدة..وهذه هي كلماته المؤثرة

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..أجواء الزيارة الجماعية التي قامت بها عائلات معتقلي الريف إلى سجن عكاشة | بــووز
منذ 13 دقيقة

بالفيديو..أجواء الزيارة الجماعية التي قامت بها عائلات معتقلي الريف إلى سجن عكاشة

محامية سيليا: ناصر الزفزافي و رفاقه المعتقلين بسجن عكاشة أوقفوا الإضراب عن الطعام | بــووز

محامية سيليا: ناصر الزفزافي و رفاقه المعتقلين بسجن عكاشة أوقفوا الإضراب عن الطعام

أخنوش في تصريح حصري لشوف تيفي: مسيرة الحسيمة معندها حتى قيمة مضافة فهاذ الظرفية اللي أمر فيها الملك بتنفيذ جميع المشاريع المعطلة بالجهة | خارج البلاطو

أخنوش في تصريح حصري لشوف تيفي: مسيرة الحسيمة معندها حتى قيمة مضافة فهاذ الظرفية اللي أمر فيها الملك بتنفيذ جميع المشاريع المعطلة بالجهة

بالفيديو.. شاهد تقرير القناة الاولى المغربية عن مهرجان الثوم باقليم تارودانت 2017 | قنوات أخرى

بالفيديو.. شاهد تقرير القناة الاولى المغربية عن مهرجان الثوم باقليم تارودانت 2017

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

عاجل..هذا ما يقع في شاطئ مدينة الحسيمة في هذه اللحظات | حوادث و حقوق
منذ 10 دقائق

عاجل..هذا ما يقع في شاطئ مدينة الحسيمة في هذه اللحظات

صور جد خطيرة..شوفو البسالة اللي كتسالي بالمصائب: مراهقون يغامرون بحياتهم فوق سطح طوبيس بكازا | مجتمع

صور جد خطيرة..شوفو البسالة اللي كتسالي بالمصائب: مراهقون يغامرون بحياتهم فوق سطح طوبيس بكازا

بالفيديو والصور.. فنان هندي مشهور كيموتو عليه المغاربة كيصور الفيلم الجديد ديالو بالصويرة | ثقافة و فنون

بالفيديو والصور.. فنان هندي مشهور كيموتو عليه المغاربة كيصور الفيلم الجديد ديالو بالصويرة

تجار الحسيمة يرفضون مسيرة 20 يوليوز ويطالبون بإنقاذ ما يمكن إنقاذه من الموسم السياحي ويحذرون من الإفلاس الإقتصادي للمنطقة | بوليتيك

تجار الحسيمة يرفضون مسيرة 20 يوليوز ويطالبون بإنقاذ ما يمكن إنقاذه من الموسم السياحي ويحذرون من

﻿ ﻿
أمس 11:05 GMT

عاجل :خبر غير سار لجمهور الفنان رضى الطالياني: هاشنو وقع ليه بعد الحادثة

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.