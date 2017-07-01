 محامية سيليا: ناصر الزفزافي و رفاقه المعتقلين بسجن عكاشة أوقفوا الإضراب عن الطعام ﻿
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محامية سيليا: ناصر الزفزافي و رفاقه المعتقلين بسجن عكاشة أوقفوا الإضراب عن الطعام

بتاريــخ : 19 يوليوز 2017 / 16:46 محامية سيليا: ناصر الزفزافي و رفاقه المعتقلين بسجن عكاشة أوقفوا الإضراب عن الطعام | بوليتيك
محامية سيليا: ناصر الزفزافي و رفاقه المعتقلين بسجن عكاشة أوقفوا الإضراب عن الطعام
كشفت فتيحة شاتو المحامية عن هيئة الرباط و التي تدافع عن المغنية سيليا المعتقلة على خلفية حراك الريف، أن جميع المعتقلين المتابعين بخصوص الأحداث الأخيرة التي شهدتها مدينة الحسيمة بمن فيهم ناصر

شوف تيفي:

كشفت فتيحة شاتو المحامية عن هيئة الرباط و التي تدافع عن المغنية سيليا المعتقلة على خلفية حراك الريف، أن جميع المعتقلين المتابعين بخصوص الأحداث الأخيرة التي شهدتها مدينة الحسيمة بمن فيهم ناصر الزفزافي، أوقفوا إضرابهم عن الطعام داخل سجن عكاشة.

ونفت المتحدثة، في تصريح أدلت به لـ"شوف تيفي" قبل قليل من يومه الأربعاء، تدهور الحالة الصحية لموكلتها "سيليا" التي تم اعتقالها بسجن عكاشة بالبيضاء على خلفية الأحداث الأخيرة التي شهدتها مدينة الحسيمة.

وأوضحت شاتو أن موكلتها "سيليا" وكباقي السجناء فهي تعاني من الناحية النفسية، لكنها تتمتع في الوقت نفسه بصحة بدنية جيدة جدا.

وأكدت المحامية في تعليقها على ما تم تداوله بخصوص تعرض سيليا للتحرش الجنسي داخل مقر الفرقة الوطنية بالبيضاء، "أكدت" أن الحديث عن هذا الأمر سابق لأوانه، مكتفية بالإشارة إلى تعرضها لبعض الاستفزازات.

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شوف تيفي المغرب محامية سيليا عكاشة الزفزافي

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