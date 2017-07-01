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''بن كيران'' يوافق على منع مسيرة 20 يوليوز ويرفض الجلوس مع لشكر''

بتاريــخ : 19 يوليوز 2017 / 16:41 بن كيران يوافق على منع مسيرة 20 يوليوز ويرفض الجلوس مع لشكر | بوليتيك
''بن كيران'' يوافق على منع مسيرة 20 يوليوز ويرفض الجلوس مع لشكر''
كشف مصدر مقرب من عبد الإله بن كيران أنه يوافق على تهدئة الأوضاع في الحسيمة، لمنح الظروف الملائمة للحكومة الخالية بالقيام بواجبها عبر تسريع وتنزيل المشاريع التنموية.

شوف تيفي

كشف مصدر مقرب من عبد الإله بن كيران أنه يوافق على تهدئة الأوضاع في الحسيمة، لمنح الظروف الملائمة للحكومة الخالية بالقيام بواجبها عبر تسريع وتنزيل المشاريع التنموية.

وأضاف ذات المصدر، أن عبد الإله بن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، كان على معرفة مسبقة بإجتماع الأغلبية الحكومية الذي جرى يوم أمس وأصدر بلاغا يؤكد تثمينه لقرار السلطات المحلية، خاصة وأن الذي دعا لإجتماع الأغلبية هو حليفه المقرب نبيل بن عبد الله الأمين العام لحزب التقدم والإشتراكية.

وأوضح ذات المصدر، أن بن كيران سبق وأن صرح في إجتماع للأمانة العامة للحزب، بأنه لن يحضر أي إجتماع لهيئة الأغلبية، حيث يرفض بن كيران الجلوس في إجتماع واحد إلى جانب إدريس لشكر الكاتب الأول لحزب الإتحاد الإشتراكي، والذي مازال بن كيران يشعر بغصة في حلقه إتجاه موقف لشكر إبان المفاوضات الحكومية.

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