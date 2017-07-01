 فيديو فاضح ..بوجه مكشوف كيمارس الجنس مع مولات الجلابة في قلب وكر للدعارة بالجديدة ﻿
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فيديو فاضح ..بوجه مكشوف كيمارس الجنس مع مولات الجلابة في قلب وكر للدعارة بالجديدة | حوادث و حقوق

فيديو فاضح ..بوجه مكشوف كيمارس الجنس مع مولات الجلابة في قلب وكر للدعارة بالجديدة

وضع العصا في عجلة المملكة‪!‬

فيديو فاضح ..بوجه مكشوف كيمارس الجنس مع مولات الجلابة في قلب وكر للدعارة بالجديدة

بتاريــخ : 19 يوليوز 2017 / 16:16 فيديو فاضح ..بوجه مكشوف كيمارس الجنس مع مولات الجلابة في قلب وكر للدعارة بالجديدة | حوادث و حقوق
فيديو فاضح ..بوجه مكشوف كيمارس الجنس مع مولات الجلابة في قلب وكر للدعارة بالجديدة
انتشر يومه الأربعاء عبر مجموعة من ''الكروبات'' الفايسبوكية، مقطع فيديو جد صادم، يظهر لحظة دخول شخص في علاقة جنسية كاملة مع سيدة ترتدي اللباس التقليدي النسائي المعروف بالمغرب بـ''الجلابة''.

"شوف تيفي"

انتشر يومه الأربعاء عبر مجموعة من "الكروبات" الفايسبوكية، مقطع فيديو جد صادم، يظهر لحظة دخول شخص في علاقة جنسية كاملة مع سيدة ترتدي اللباس التقليدي النسائي المعروف بالمغرب بـ"الجلابة".

وحسب ناشري الفيديو، فقد تم تصويره داخل وكر للدعارة بمدينة الجديدة، ويظهر هذا الفيديو الفاضح الذي تبلغ مدته دقيقتين، شخصا في عقده الرابع تقريبا وهو يمارس الجنس مع سيدة ترتدي جلبابا، حيث تبادلا أطراف الحديث بكلمات نابية وكلمات تحتوي على إيحاءات جنسية قبل أن يقضي الشخص الذي ظهر بوجه مكشوف وطره من السيدة التي حاولت إخفاء ملامحها تجنبا للفضيحة.

وفور انتشار هذا الفيديو، تفاعل النشطاء بكثافة، حيث طالب الجميع بإيقاف أبطاله ومصوره وأيضا المتورط في نشره، بينما استغل آخرون الفرصة لمطالبة المصالح الأمنية بضرورة القيام بحملات فورية ومستعجلة بمدينة الجديدة تستهدف أوكار الدعارة التي انتشرت خلال السنوات الأخيرة بعاصمة دكالة.

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أمس 11:05 GMT

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