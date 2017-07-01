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عاجل ومثير..السعودية تكشف رسميا حقيقة وقوع انقلاب بالمملكة

بتاريــخ : 19 يوليوز 2017 / 15:58 عاجل ومثير..السعودية تكشف رسميا حقيقة وقوع انقلاب بالمملكة | دولي
عاجل ومثير..السعودية تكشف رسميا حقيقة وقوع انقلاب بالمملكة
نفت المملكة العربية السعودية حدوث ''انقلاب ناعم'' على ولي العهد السابق الأمير، محمد بن نايف، مؤكدة أن التنازل عن الحكم للأمير، محمد بن سلمان، كانت ''بموافقة الجميع''، وذلك حسب ما كشفت عنه وكالة ''سبوتنيك''

"شوف تيفي"

نفت المملكة العربية السعودية حدوث "انقلاب ناعم" على ولي العهد السابق الأمير، محمد بن نايف، مؤكدة أن التنازل عن الحكم للأمير، محمد بن سلمان، كانت "بموافقة الجميع"، وذلك حسب ما كشفت عنه وكالة "سبوتنيك" الروسية قبل قليل من يومه الأربعاء.

وقال بيان رسمي سعودي، تضيف الوكالة الروسية، إن انتقال ولاية العهد للأمير، محمد بن سلمان، كانت بموافقة الجميع، وعلى رأسهم الأمير، محمد بن نايف.


وأوضحت الوكالة الروسية أن صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، كانت قد كشفت عما أطلقت عليه بـ"ما دار في ليلة 20 يونيو التي أطاح فيها الأمير محمد بن سلمان بابن عمه الأمير محمد بن نايف من ولاية العهد في السعودية".

وأشارت "سبوتينك" أن الصحيفة الأمريكية، نقلت تقريرها المطول عن مصادر استخباراتية أمريكية، ومصادر أخرى وصفتها بأنهم مساعدين مقربين من العائلة المالكة في السعودية، وتحدثت عن وضع، بن نايف، تحت الإقامة الجبرية في قصره على البحر الأحمر في مدينة جدة.

 

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