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مثير وبالصور.. وسائل إعلام تركية: إعتقال الممثل التركي مهند داخل يخت وسط البحر..وها شنو حصلوه كيدير

بتاريــخ : 19 يوليوز 2017 / 15:46 مثير وبالصور.. وسائل إعلام تركية: إعتقال الممثل التركي مهند داخل يخت وسط البحر..وها شنو حصلوه كيدير | ثقافة و فنون
مثير وبالصور.. وسائل إعلام تركية: إعتقال الممثل التركي مهند داخل يخت وسط البحر..وها شنو حصلوه كيدير
تحت عنوان ''خفر السواحل التركي يعتقل مهند وأمير''، كشف موقع ''الدايلي صباح'' التركي قبل قليل من يومه الأربعاء، أن اثنين من الممثلين النجوم الأتراك، واجها عملية غير متوقعة، عندما داهم خفر السواحل التركي

"شوف تيفي"

تحت عنوان "خفر السواحل التركي يعتقل مهند وأمير"، كشف موقع "الدايلي صباح" التركي قبل قليل من يومه الأربعاء، أن اثنين من الممثلين النجوم الأتراك، واجها عملية غير متوقعة، عندما داهم خفر السواحل التركي قاربهم في بحر إيجة أثناء قيامهم بالغوص في منطقة محظورة.

وأوضح الموقع التركي أن كيفانتش تاتلتوغ "المعروف بـاسم مهند"، و تشاغتاي أولوسوي "المعروف بـاسم أمير"، واللذان يعتبران حاليا أشهر الوجوه الفنية التركية الشابة، كانا في إجازة معا في بحر إيجه، يرافقهما زوجة تاتليتوغ باشاك ديزر. حين التقطتهم أعين المصورين، وكان الثنائي يقضون معظم وقتهم في الغوص والصيد بالرمح.


وأضاف الموقع أن الثنائي، أبحر بواسطة قارب أولوسوي يوم الثلاثاء من مدينة بودروم الساحلية، وانطلقوا إلى منطقة بالقرب من جزيرة ياسيادا الواقعة بين بودروم و جزيرة كوس اليونانية، وبعد وقت قصير من بدء الغوص في منطقة غير مأذون بها الغوص، بسبب احتوائها على حطام لسفن قديمة، وصل قارب خفر السواحل إلى مكان الحدث وحذر القارب بصفارات الإنذار، واقترب منه في وقت لاحق وصعد السفينة، وصُدم أولوسوي وتاتليتوغ عندما رأوا حرس السواحل، الذين طلبوا منهم أولا رفع أيديهم. وكان الوضع متوترا حتى عرّفا طاقم خفر السواحل بأنفسهم.

وأكد ذات الموقع أن، خفر السواحل، حرر غرامة صغيرة على القارب. ثم التقطوا صور سيلفي مع الممثلين قبل أن يغادروا.

 
 
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المغرب شوف تيفي الممثل التركي مهند الغوص الصيد خفر السواحل

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