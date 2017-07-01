أخنوش.. قرار منع مسيرة 20 يوليوز في مصلحة الجميع ويجب على ساكنة الريف تحديد ما يريدون ﻿

دعا عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، ساكنة منطقة الريف إلى التفاعل إيجابيا مع قرار منع مسيرة 20 يوليوز الذي أصدرته السلطات المحلية بالحسيمة، مؤكدا بوجود إمكانيات كبيرة للإستثمار



بوليتيك

شوف تيفي





دعا عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، ساكنة منطقة الريف إلى التفاعل إيجابيا مع قرار منع مسيرة 20 يوليوز الذي أصدرته السلطات المحلية بالحسيمة، مؤكدا بوجود إمكانيات كبيرة للإستثمار بالإقليم.



وقال عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، أنه قام شخصيا بزيارة ميداينة للحسيمة والوقوف على الأوراش التي في طور الإنجاز، مؤكدا بأن أعضاء بالمكتب السياسي كذلك للحزب إلتقوا شباب وساكنة منطقة الريف وعقدوا إجتماعات للإنصات لمشاكل الريفيين.



وأضاف أخنوش، "أنه يجب على المواطنين بالمنطقة معرفة مايريدون"، حيث عقد وزراء حزب التجمع الوطني للأحرار في الحكومة لقاءات مع المستثمرين ورجال الأعمال بكل من مدينتي طنجة والدار البيضاء والتي كانت نتائجها متميزة، وأن موضوع خلق الإستثمارات وتوفير مناصب الشغل لشباب الريف في الطريق الصحيح، إذ رحبت العديد من المقاولات المواطنة عن إستعدادها للمساهمة في إزدهار وتنمية إقليم الحسيمة.



وصرح أخنوش لقناة "شوف تيفي" قبل قليل، أن الأمور واضحة، حيث أن تعليمات الملك ووقوفه على تسريع وتنزيل الأوراش بالحسيمة هو كافي جدا، حيث أن الدعوة لمسيرة إحتجاجية لايعام الداعين إليها أمر لن يقبله المغاربة الذين يريدون العيش في ظل الإستقرار، مشددا على أن جلب الإستثمارات وتسريع إنجاز الأوراش التنموية يحتاج للوقت الكافي والظروف الملائمة.





