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عاجل..هذه هي حالة المعتقلة الريفية سيليا بسجن عكاشة وحقيقة تعرضها للتحرش الجنسي داخل مقر الفرقة الوطنية بالبيضاء

بتاريــخ : 19 يوليوز 2017 / 15:16 عاجل..هذه هي حالة المعتقلة الريفية سيليا بسجن عكاشة وحقيقة تعرضها للتحرش الجنسي داخل مقر الفرقة الوطنية بالبيضاء | مجتمع
عاجل..هذه هي حالة المعتقلة الريفية سيليا بسجن عكاشة وحقيقة تعرضها للتحرش الجنسي داخل مقر الفرقة الوطنية بالبيضاء
نفت فتيحة شاتو المحامية عن هيئة الرباط في تصريح أدلت به لـ''شوف تيفي'' قبل قليل من يومه الأربعاء، تدهور الحالة الصحية لموكلتها ''سيليا'' التي تم اعتقالها بسجن عكاشة بالبيضاء على خلفية الأحداث الأخيرة

"شوف تيفي"

نفت فتيحة شاتو المحامية عن هيئة الرباط في تصريح أدلت به لـ"شوف تيفي" قبل قليل من يومه الأربعاء، تدهور الحالة الصحية لموكلتها "سيليا" التي تم اعتقالها بسجن عكاشة بالبيضاء على خلفية الأحداث الأخيرة التي شهدتها مدينة الحسيمة.

وأوضحت شاتو أن موكلتها "سيليا" وكباقي السجناء فهي تعاني من الناحية النفسية، لكنها تتمتع في الوقت نفسه بصحة بدنية جيدة جدا.

وأكدت المحامية في تعليقها على ما تم تداوله بخصوص تعرض سيليا للتحرش الجنسي داخل مقر الفرقة الوطنية بالبيضاء، "أكدت" أن الحديث عن هذا الأمر سابق لأوانه، مكتفية بالإشارة إلى تعرضها لبعض الاستفزازات.


وأشارت ذات المحامية أن جميع المعتقلين المتابعين بخصوص الأحداث الأخيرة التي شهدتها مدينة الحسيمة بمن فيهم ناصر الزفزافي، أوقفوا إضرابهم عن الطعام.

 

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‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الحسيمة سيليا ناصر الزفزافي

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